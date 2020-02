Al menos cuatro colonias irregulares en Veracruz Puerto están en terrenos del Gobierno Estatal

Al menos cuatro colonias irregulares de la ciudad de Veracruz están asentadas en lotes propiedad del Gobierno del Estado, afirmó el delegado de Patrimonio del Estado Zona Golfo-Centro, Tomás Daniel Hernández; sin embargo, de primera instancia no habrá desalojos.



Parte de la Reserva Territorial de la Reserva y Rosa Borunda son ejemplo de predios invadidos por más de 20 años y algunos están en zonas de riesgo y otros más en partes de humedales.



Aunque hay invasión, no habrá desalojo, primero se buscará dialogar para que sean reubicadas.



"Hay un número considerable (de zonas invadidas). Primero, tenemos que ubicarlos; segundo, encontrar áreas alternas en las que puedan ellos, a través de una solicitud de un procedimiento, ser adjudicados en su momento con un lote que le sirva, no es un proceso rápido. Lo primero que tiene que haber es un diálogo (...) antes de llegar con la fuerza y una muestra de intolerante ante la necesidad".



Señaló que en la mayoría de los casos se trata de familias que se asentaron en esas zonas ante la necesidad y engaños de personas que les ofrecen terrenos sin ser los propietarios.



Por ello, pidieron que no se dejen engañar y primero investiguen ante Patrimonio del Estado sí efectivamente los predios son regulares.



"Nosotros tenemos algunas zonas que estuvieron en la reserva 1, 2 o 3 y algunas zonas que son lotes o extensiones que quedaron como equipamiento urbano, áreas verdes. En ese tipo de zonas se han ido asentando algunas personas de carácter irregular y estamos viendo la posibilidad de que se puedan mover", dijo.



Aunque son frecuentes los casos de fraude al comprar un terreno, no hay denuncias formales contra quienes ubican un predio y lo venden a particulares.