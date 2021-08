Al menos la mitad de viviendas en Veracruz, con cuarteaduras, grietas o goteras

Al menos 1 de cada 2 viviendas en Veracruz sufren de cuarteaduras, grietas, filtraciones de humedad o goteras exhibió la Encuesta Nacional de Vivienda (ENAVI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).



La encuesta del INEGI, elaborada en cooperación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), revela que pocos propietarios en la entidad compraron sus viviendas por medio del esquema de créditos gubernamentales.



A detalle, la ENAVI revela que un 54.8 por ciento de las viviendas veracruzanas reportan problemas de filtración de humedad o goteras; solo abajo de Tabasco con un 85 por ciento de las viviendas; Yucatán con 77.2 por ciento; Campeche con 64.1 por ciento; Quintana Roo con 56.3 por ciento y Guerrero con 56.3 por ciento.



Además, un 49.2 por ciento de las casas en Veracruz presentan cuarteaduras o grietas en techos o muros; esto es, solo abajo de Tabasco con 74.6 por ciento; Oaxaca con 53.9 por ciento, Chiapas con 53.8 por ciento; Yucatán con 52.5 por ciento; Campeche con 51.7 por ciento; Tlaxcala con 49.9% y Sinaloa con 49.8 por ciento.



La ENAVI a la vez situó a Veracruz entre las primeras cinco entidades del país en cuanto a viviendas con una menor superficie de construcción.



En la entidad, un 40.4 por ciento de las viviendas habitadas no rebasan los 55 metros cuadrados de construcción; por debajo de Campeche con 44.3 por ciento; Baja California Sur con 43.8 por ciento; Chiapas con 43.5% y Quintana Roo con 42.9 por ciento.



A nivel nacional, el INEGI reporta que un 44.2 por ciento de las viviendas sufren humedad o filtración de agua; 40.8 por ciento de grietas o cuarteaduras; 16 por ciento con deformaciones de marcos; 14.8 por ciento de levantamiento de pisos y 10 por ciento; fracturas o columnas deformadas.



Además, al menos un 55 por ciento de los arrendadores de vivienda particular en Veracruz no cuentan con acceso a créditos hipotecarios o no tienen. recursos para un hogar propio.



Por lo anterior la ENAVI situó a Veracruz entre los primeros 10 lugares de la lista de personas sin la solvencia para adquirir una casa. La lista la encabeza Guerrero con 68 por ciento; Chiapas, con 67%; Sinaloa, con 62 por ciento; Guanajuato, México y Tabasco con 61 por ciento; Puebla con 60 por ciento; Nayarit con 58 y Tlaxcala con 56 por ciento.



No obstante los defectos y los reducidos espacios de construcción, en Veracruz al menos el 73.4 por ciento de los propietarios de vivienda construyeron sus hogares con sus propios ingresos y no por medio de un crédito bancario o gubernamental.



A la vez, en Veracruz solo un 68 por ciento de los propietarios compraron sus viviendas con crédito del Infonavit, colocándose entre las últimas 8 entidades; mientras a la lista la encabezó Tamaulipas, en donde 9 de cada 10 adquirieron casa propia con el Infonavit.



Finalmente, Veracruz ocupó el cuarto lugar en el país en donde los residentes realizaron mejoras o ampliación de espacios a sus viviendas, con un 69 por ciento de las casas propias; solo abajo de Chiapas, Guerrero y Veracruz.