Al niño Samuel, su amiguito “le disparó a sangre fría, no hubo pleito”

"Mi hijo no peleó con su amigo por haber perdido un juego de maquinitas", aclaró Leticia Reyes, mamá de Samuel, el niño asesinado por su amigo de 10 años, quien al igual que el padre Erasmo Romero, exigieron justicia.La madre dejó en claro que no fue una riña entre los infantes, si bien es cierto jugaban maquinitas en repetidas ocasiones, ese domingo jugó uno y el otro se fue a su casa por el arma homicida."Mi hijo no tenía riñas con el niño, ni el niño con mi hijo, después de jugar se fue a su casa y salió con la pistola y le disparó a sangre fría, pero no fue a raíz de un pleito".La madre del occiso, refirió que a su hijo le gustaba reír, correr, era respetuoso iba a la escuela."Pido justicia para esos padres responsables porque no le dijeron a sus hijos que matar no es bueno. Me siento muy dolida y el vacío que siento por la perdida de mi hijo nadie la puede llenar, mi niño se va y no pude hacer nada por él porque el niño le disparó en la cabeza; sí pido justicia".En tanto su papá Erasmo Romero, dijo que quieren justicia, aunque dudó que llegue ésta, pero apuntó: "vienen al peritaje, y si no hay dinero ahí quedó el caso, yo no puedo estar bien porque mi hijo murió, ahora me falta un integrante en mi familia."Esto no fue accidente, porque esto es responsabilidad del padre del niño que mató a mi hijo, porque cómo deja un pistola como si fuera un fruto".La familia del infante que accionó la pistola, se fueron de la comunidad y no se sabe más de ellos. La madre del menor agresor todavía levantó a la víctima cuando estaba tirado en el suelo tras haber sido herido en la cabeza.Los papás de Samuel hicieron el llamado a la fiscal del Estado, Verónica Hernández para que se aplique justicia en este caso y no sea un archivo más.