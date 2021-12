Al no tener vigilancia, artesanas xalapeñas sufren robo de mercancía en bazar

La madrugada de este lunes, cuatro artesanas que ofrecían sus productos en los bajos del Palacio Municipal fueron víctimas de la delincuencia y sufrieron el robo de mercancía; habían solicitado vigilancia a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desde el pasado 9 de diciembre, pero no recibieron respuesta."Fuimos víctimas de la delincuencia, robaron mercancía, robaron productos de mis compañeras de enfrente, y tenemos un oficio donde solicitamos seguridad pública para resguardar la mercancía durante toda la noche y lamentablemente no sucedió así y las consecuencias fueron éstas, la sustracción de la mercancía", explicó Susana Fernández Pérez, una de las víctimas.La afectada, acompañada de sus compañeras Flor Valencia Uscanga, Rosalba Benítez, y Adriana Rosales, acotó que en el documento de solicitud se le pedía a la SSP que comisionara a un policía para vigilar la mercancía de los comerciantes que quedaba por las noches en los bajos del palacio. La noche de ayer domingo, a las 21:00 horas, aseguraron que sí mandarían un elemento, pero jamás vieron que llegara."Queremos que por favor las autoridades respondan a este lamentable hecho que sí de verdad nos afecta muchísimo. Le pedimos el apoyo al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado. Ayer fue nuestro primer día y pedimos seguridad desde las 20:30 horas a las 08:30 horas y no fue así", dijo.Susana Fernández explicó que la mercancía que le quitaron consiste principalmente en salsas con un valor acumulado de 3 mil pesos; a Valencia Uscanga le sustrajeron una maleta llena de joyería y botanas de malanga, estima su pérdida entre 5 mil y 10 mil pesos; y a Rosalba Benítez, quien ofrece huipiles, blusas bordadas y otras prendas oaxaqueñas, le robaron un promedio de 5 mil pesos, pues cada prenda rondaba entre los 500 y 800 pesos.Cuando fueron a levantar la denuncia, una oficial de la Policía Estatal que atendió a las víctimas les dio a conocer que la Policía Municipal había detenido a las 7:30 horas al presunto ladrón, aún con las bolsas que tenían la mercancía sustraída, a quien pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).