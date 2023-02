Al norte de Veracruz, Gobierno estatal y un Ayuntamiento pelean por manejo del agua

El Ayuntamiento de Tempoal y el Gobierno del Estado de Veracruz pelean por el manejo de los recursos del agua potable. El conflicto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de la controversia constitucional 189/2022.En el recurso, el Ayuntamiento emanado del Partido Encuentro Solidario (PES) reclama “la inconstitucional omisión del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), de resolver conforme a derecho la transferencia al municipio de Tempoal los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales”.También reprocha que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se niegue a realizar la transferencia y entrega, en forma material, de los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular y recursos presupuestales relativos al servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.Lo anterior con el fin de que sea el municipio el que ejerza sus funciones, facultades y cumpla con sus deberes y obligaciones que le impone la ley, dentro de las cuales considera que debe tener la posibilidad de otorgar dichos servicios a los habitantes de Tempoal.La controversia indica que la solicitud para permitir que el municipio ejerza la facultad de municipalizar y brindar este servicio ya se realizó ante el gobierno estatal, sin embargo se han topado con negativas, lo que transgrede la competencia constitucional que le confiere al municipio el artículo 115 fracción III inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con toda claridad establece que es el municipio quien tiene a su cargo la competencia para prestar el mencionado servicio público municipal.El municipio quiere ejercer la facultad de cobrar y administrar el servicio y que por otro el gobierno del estado no quiere ceder.La administración morenista argumenta que dejarle este poder al municipio afectaría gravemente “los derechos humanos” de la población de Tempoal.Y es que, en un acuerdo del 31 de enero de este año, se tuvo por admitida la ampliación de la demanda ante la SCJN, donde también se solicita que se invaliden otros acuerdos que ha tomado el Gobierno del Estado para no ceder el servicio al municipio.Un ejemplo de ello es el oficio SG-DGJ/1589/03/2022, de fecha 30 de marzo de 2022 suscrito por José Palé García, director general Jurídico de la Secretaría de Gobierno y enviado al Congreso del Estado, donde solicita que el Gobierno del Estado de Veracruz conserve, en el ámbito de su competencia, los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales de Tempoal.Ello ante la supuesta existencia de razones y motivos de que la transferencia de Estado a Municipio afectará, en perjuicio de la población, su prestación.“Ya que según dicho funcionario es por la incapacidad técnica, financiera, operativa, administrativa y humana, del municipio de Tempoal ya que tales deficiencias causarían perjuicios irreparables a los derechos humanos de dicha población”.También se solicitó la invalidez de las manifestaciones que realiza el titular del poder Ejecutivo Estatal, quien señaló en la contestación a los hechos; ‘que el poder Ejecutivo del Estado a través de su representante legal (Director General Jurídico), y apoderado legal, solicitó oportunamente al Congreso del Estado la conservación de los servicios solicitados” y debido a ello es que la presente controversia resulta improcedente.Sobre el particular, la Suprema Corte aún no se ha manifestado al respecto.