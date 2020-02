Al plantear quitar “puentes”, Presidente muestra que no le interesa turismo: CANIRAC

Propuestas como eliminar los "puentes largos" demuestran que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le interesa el turismo, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC), Santiago Martínez Dordella.



Señaló que a pesar de que el Ejecutivo federal afirma que impulsa al turismo, en sus acciones se refleja lo contrario.



“Está claro que a este Presidente no le interesa el turismo, no hay manera más evidente de saberlo con las acciones que hace. Él dice que sí le importa pero sus acciones son claras y en contra”, dijo.



Martínez Dordella lamentó este planteamiento que a Veracruz y Boca del Río, como municipios de vocación turística, les han dejado beneficios importantes.



Agregó que el nacionalismo no ayuda a los pobres, esto ante el argumento que se eliminarían los puentes vacacionales para que los niños recuerden la fecha histórica que se conmemora.



"Le pega al turismo, le pega a la economía a cambio de nacionalismo. El nacionalismo no ayuda a los pobres, ni ayuda a la gente a salir adelante. Creo que tranquilamente el evento del día de la Constitución, que se dio el lunes, bien pudo haberse hecho ese mismo lunes".



Todos los sectores productivos desde el más pequeño hasta el gran empresario, se ven favorecido con los fines de semana largo.