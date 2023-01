Al PRI le han hecho muchas actas de defunción pero, se está recuperando: Beatriz Paredes

El PRI en Veracruz y en el país se está recuperando, afirmó la senadora Beatriz Paredes Rangel y aunque muchas veces se le ha hecho acta de defunción, al final, el priismo demuestra su fortaleza, aseguró.En entrevista, remarcó que la afiliación al tricolor va más allá de las dirigencias y perfiles, está relacionado al amor que los propios ciudadanos tienen a la camiseta.“Yo he escuchado el acta de defunción del PRI muchas veces y mi experiencia es que después, quienes han dicho eso, se dan cuenta de que no era la verdad porque el priismo tiene una gran capacidad de recuperación y yo nunca doy crédito a quienes desconocen la fortaleza real del priismo (…), es algo de lo más profundo y yo he visto cómo se está recuperando el priismo en Veracruz”, dijo.Expresó que en Veracruz, el PRI no está “agachadito”, está trabajando para su recuperación porque es un partido que se ha adaptado a la oposición.Beatriz Paredes dejó claro que no se gana para siempre, ni se pierde para siempre, por lo tanto hay que estar preparados para las épocas maduras, cuando les toque regresar.“No es que esté agachadito, es que está trabajando paulatinamente desde la oposición. Hemos tenido que aprender que en la democracia se gana y se pierde, ni se pierde para siempre, ni se gana para siempre y hay que estar listos para trabajar en las épocas de las duras, como en las épocas de las maduras”.La Senadora del PRI asistió al acto conmemorativo organizado por la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el marco del 108 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria.