Al publicarse lineamientos de pago a concesionarios, inicia nuevo esquema de verificación vehicular

El secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz, José Luis Lima Franco, adelantó que esta semana podrían publicarse en la Gaceta Oficial del Estado los lineamientos para el pago a los Verificentros por el servicio de verificación vehicular que realicen con el nuevo esquema de cobro.



En entrevista para Alcalorpolítico.com y Teleclic.tv, comentó que ya se avanzó a través de la Procuraduría Fiscal, las áreas jurídicas de la SEFIPLAN y la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) y la Consejería Jurídica, para su promulgación en la Gaceta.



“Ya nada más es simplemente la publicación en la Gaceta de estos últimos lineamientos y con eso estaría concluido cualquier proceso y de ahí simplemente es seguir trabajando en coordinación de los Verificentros pero prácticamente ya estaríamos listos”, aseguró.



Lima Franco explicó que el nuevo esquema de cobro, a través de la Oficina Virtual de Hacienda, se hará una vez los Verificentros agoten los hologramas que compraron a la SEDEMA.



“Hay muchos que todavía en su momento compraron los hologramas. Es hasta que terminen sus hologramas, ya tienen que acudir en este caso, así que te da las Oficinas de la Secretaría de Finanzas, a las Oficinas de Hacienda, se le van a entregar los hologramas como formas valoradas, como cuando se entregan las placas”, expuso.



Para ello, sostuvo, los concesionarios tienen que darse de alta como prestadores de servicios para que con esa matrícula, ya hacerle los pagos directos cuando hagan los servicios posteriormente y se hayan conciliado.



Sobre el costo del servicio, aclaró que seguirá siendo el mismo que con el viejo esquema, aunque mencionó que se actualizará el valor de la unidad de medida y actualización (UMA), para quedar en un pago entre 360 y 370 pesos aproximadamente, mismo que se haría en tiendas de conveniencia, bancos y posteriormente podría hacerse con tarjeta bancaria en los propios vereficentros.



Promete rapidez en el pago



El funcionario estatal aseguró que se irán eficientando los procesos en el nuevo esquema, para liberar los recursos a los Verificentros en el menor tiempo posible, prometiendo que por lo menos se harán en máximo 48 horas, después de haber hecho el servicio.



“Decirle a los concesionarios que no tenga ninguna preocupación, sabemos que si sienten esa desconfianza que dejaron administraciones pasadas, de que no se le va a pagar. En ese sentido que tengan la tranquilidad que así como estamos cumpliendo con los contratistas, con los proveedores, con los municipios, también estaremos cumpliéndoles en tiempo y forma”.



José Luis Lima Franco reconoció que la nueva modalidad le quita la liquidez al Verificentro porque antes compraban hologramas, cobraban y después manejaban y tenían el ingreso, pero ahora es al revés, primero tienen que prestar el servicio, es decir, asumen el costo de operación, el costo de la nómina, los gastos fijos y posteriormente se le hace el pago.



“Pero bueno, ya como vayamos avanzando, y se vayan dinamizando los procesos ya la liquidez, ya va a ser más pronta, más expedita y en ese sentido, pues decirle a los vereficentros que tenga tranquilidad que nosotros vamos a cumplir en tiempo y forma”, refrendó.



El funcionario estatal dejó en claro que se han realizado reuniones con grupos inconformes y reticentes con el cambio, aunque dijo tener la confianza que es cuestión de tiempo, refrendando que no es un tema en contra de ellos, pese a que algunos incurrieron en temas de corrupción.



“Sabemos que no son todos, entonces sabemos que son veracruzanos, que en su momento entraron en este esquema de concesiones, son veracruzanos que están generando empleos, están generando dinamismo de la actividad económica, que prestan un servicio y sabemos que podemos llegar a acuerdos”, afirmó.



Transparentar el servicio



Al reconocer que la inconformidad de muchos concesionarios es natural, derivada de los cambios que se hicieron en la materia, el titular de la SEFIPLAN reiteró que lo que se busca es transparentar el procedimiento de verificación y que los ciudadanos tengan certeza de que quien circule por las calles y carreteras del Estado, cumpla con esta obligación en pro del medioambiente.



“Todos los cambios que hemos tratado de establecer en el Gobierno del Estado son para mejorar, en este caso para tener una mayor transparencia, para tener una mayor eficiencia, para tener un mayor control y también para en algún momento para ir disminuyendo cualquier tema de corrupción que pudiera existir”, manifestó.



Expuso que anteriormente la SEDEMA vendía los hologramas a cierto precio y posteriormente los verificentros al brindar el servicio, cobraban un pago más alto y en el diferencial entre lo que ellos compraban los hologramas y lo que se le daba el servicio a los veracruzanos, “era prácticamente el negocio, la ganancia”.



Pero ahora, primero tienen que brindar el servicio, comprobar a la SEFIPLAN y a la SEDEMA que se hizo ese servicio de verificación y posteriormente el Gobierno les va a pagar por cada uno que hayan realizado realmente.



“Con esto podríamos tener ya más claridad de que si hay un vehículo o un camión de autotransporte que esté contaminando. De alguna forma, las autoridades pueden acercarse y ver qué holograma es y ver qué verificentro en algún momento le vendió ese holograma, cuando a todas luces se ve que no cumple con la verificación”, enfatizó.



De igual modo, insistió que con la recaudación se podrá contar con más recursos para el establecimiento de más estaciones de monitoreo de la calidad del aire en el Estado.



Verificación será para todos



Al repetir que la intención y el objetivo es la calidad del aire, el responsable de la cartera de Finanzas en el Gobierno veracruzano, asentó que así como se está iniciando con los vehículos particulares, también se va a iniciar con los concesionarios del servicio de transporte público de pasajeros.



“Es una medida para todos, no es una medida nada más para particulares, el objetivo es claro que es realmente tener una verificación realmente que incida directamente en una mejora de la calidad del aire, es una medida para todos”, precisó.



Para finalizar, José Luis Lima dejó en claro que ya están trabajando con la Dirección General de Transporte Público del Estado, con la Secretaría de Seguridad Pública y “en corto, estaremos iniciando los procesos con ellos”.