Al querer que sueldos sean iguales, AMLO se mete con intereses privados: Economista

El presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Flores Huerta, aseveró que la intención del Gobierno Federal es equilibrar la distribución del ingreso y que todos los ciudadanos tengan el mismo salario, sin embargo, dijo que se está “metiendo” con la iniciativa privada, lo que podría afectar los intereses de particulares.



Al cuestionarlo acerca de los señalamientos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre los “elevados” salarios de los deportistas y en especial de los futbolistas, el economista indicó que el mandatario no podría modificar o afectar esos sueldos pues estaría interviniendo en las políticas de otros países.



"El Gobierno lo que ha querido siempre es equilibrar la economía como una economía socialista, lo que buscan los gobiernos en ese tipo de políticas es equilibrar la justa distribución del ingreso y que todos tengan los mismos salarios pero dentro de las propuestas que el Gobierno está haciendo se mete con la iniciativa privada, afectando los intereses de particulares".



"El Gobierno debe gobernar para todos, no sólo para ciertas clases sociales, lo que pasa es que no puede él determinar ciertas políticas públicas de equilibrio en los salarios porque tendría que haber un acuerdo con los empresarios y la realidad es que no hay una buena relación con ellos, son libres de pagar los sueldos que ellos quieran", detalló.



Asimismo, señaló que además los jugadores son de alto rendimiento y se trata de una competencia entre los clubes de futbol, además de que los salarios se basan en la oferta y la demanda del futbol y deportistas y no en los sueldos en México.



“El salario de los futbolistas no está en función de los salarios que se pagan en México sino de la oferta y demanda de los empresarios con los futbolistas. No puede el Gobierno delimitar o argumentar los sueldos porque tendría que meterse con las políticas de otros países. Los clubes son quienes les pagan”, concluyó.