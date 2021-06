Al reanudarse sesiones en el Congreso, aprobarán solicitud de licencias de diputados

Al reanudarse este martes las sesiones plenarias del Congreso del Estado que estuvieron paralizadas por más de un mes, se dará trámite a las solicitudes de licencia de 6 diputados de MORENA, que no se aprobaron porque durante el periodo de las mismas no hubo sesiones.



Además, 6 se reincorporan a sus actividades legislativas, a quienes sí se les aprobó la licencia.



La primera y única sesión plenaria del Congreso en este último periodo ordinario se efectuó el 2 de mayo pasado, sin embargo, los ocho diputados morenistas hicieron llegar a la mesa directiva sus solicitudes de licencia que surtirían efecto entre el 4 de mayo y el 8 de junio, pero no se sometieron a votación porque no hubo sesiones.



Se trata de los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Rosalinda Galindo Silva, Adriana Esther Martínez Sánchez, Alexis Sánchez García y Magaly Armenta Oliveros.



Asimismo, cuatro legisladores a los que se les aprobó licencia temporal solicitaron ampliación de las mismas, pero tan poco se sometieron a votación.



Son las solicitudes de ampliación de licencia que no se aprobaron de María Graciela Hernández Iñiguez, José Manuel Pozos Castro, Augusto Nahum Álvarez Pellico y Juan Manuel de Unánue Abascal.



Aunado a ello, seis legisladores se reincorporan a sus actividades, se trata de Rubén Ríos Uribe, Eric Domínguez Vázquez, María Esther López Callejas, Brianda Kristel Hernández Topete, Carlos Manuel Jiménez Diaz y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos.