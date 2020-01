Al reclasificar delito de desaparición a señalados, jueces incurren en complicidad: Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, expresó que es necesario acabar con la forma en cómo están actuando jueces en Veracruz, quienes reclasifican los delitos y no sólo dejan de procurar justicia sino que incurre en complicidad con la delincuencia.



Indicó que los factores que detonaron el número de casos de desaparecidos fueron: la política equivocada de combate a la inseguridad que inició en el 2006, pero también que no se han combatido las causas que originaron el nivel de violencia y de descomposición del tejido social y la impunidad que prevalece en el castigo a los responsables.



"Si bien un gran problema es la corrupción, a mi juicio es mayor el de la impunidad porque necesitamos autoridades que ayuden a impartir justicia, porque no basta conocer la verdad sino que haya justicia y se castigue a los responsables".



En rueda de prensa tras reunirse en Orizaba con familiares de Desaparecidos, indicó que hay jueces que realizan su trabajo de manera ética y profesional, pero hay muchos que no están a la altura de las circunstancias.



"Hay casos en el Estado de Veracruz lamentables en donde se reclasifican delitos, donde por ejemplo a los policías involucrados en la desaparición de personas en Tierra Blanca se les retira el cargo por delincuencia organizada y se incurre en complicidad con los grupos delictivos; esa es la parte que tenemos que ir desmantelando de manera inmediata para poder avanzar en el tema de justicia".



De hecho reconoció que va costar trabajo porque son muchos años de descomposición y corrupción institucional pero se tiene que hacer.



Añadió que todos los órdenes de gobierno deben asumir esa responsabilidad. "Le toca al Poder Judicial la carga fundamental tanto local como federal, pero todos los órdenes de gobierno desde el Municipio hasta el Presidente de la República deben asumirse esa responsabilidad".



En cifras indicó que del 2006 al 2019 un promedio de 61 mil personas han desaparecido; los tres años que mayor número de casos registraron fueron 2016, 2017, 2018.