Al saldar deuda con IPE, personal de CECYTEV recuperó derechos

Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECYTEV) recuperaron su antigüedad y derechos que habían sido suspendidos por el adeudo millonario de ese organismo con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y el cual ya solventó el Gobierno del Estado.



La directora general del Colegio, Ruth Jaquelin Rosa Cruz, señaló que con el pago que hizo el Gobierno de Veracruz en días pasados por un monto de 360 millones de pesos, se saldó ese pasivo que mantenían y que dejaba con derechos suspendidos a más de 20 empleados que están por iniciar sus procesos jubilatorios, así como al resto del personal sindicalizado.



La funcionaria estatal recordó que la deuda con el IPE, cuando inició la presente gestión, era superior a los 372 millones de pesos, sin embargo, el año pasado se hizo un pago y la deuda quedó en 360, misma que se liquidó mediante acuerdo con la directora del instituto, Daniela Griego Ceballos, para el pago por parte del Estado.



“Las anteriores administraciones no daban un presupuesto completo al Colegio, entonces por eso no alcanzaba para pagar. No podías solicitar préstamos”.



Al respecto, recordó que el Colegio acaba de cumplir 25 años y son aproximadamente 20 personas las que están próximas a jubilarse.



“Habían perdido los beneficios, todavía no hay personas jubiladas; habían perdido todos los privilegios, se habían perdido, ahorita ya se recuperaron, de hecho, algunas personas han ido por sus credenciales y ya se recuperaron todos esos privilegios”, afirmó.



Por lo anterior, Rosa Cruz dejó en claro que al momento el CECYTEV no mantiene ningún adeudo con el IPE, donde al momento al Estado cumple en tiempo y forma con la entrega de los recursos que le compete otorgar a ese organismo de educación.



Finalmente, reconoció que para cubrir la deuda con el IPE, el CECYTEV no erogó recursos de su presupuesto del presente año, pues la totalidad fue otorgada por la administración estatal a cargo de Cuitlahuac García Jiménez.