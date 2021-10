Al TEV “lo compraron” para darle triunfo a PRI-PAN-PRD en Orizaba

Las representaciones de los partidos Del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) se mostraron confiados en que los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anulen el triunfo de Juan Manuel Diez Francos por la Alcaldía de Orizaba.Luego de que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) validara la victoria del abanderado de PRI-PAN-PRD, para únicamente inscribirlo en el catálogo de personas sancionadas, emprendieron la batalla legal ante el órgano jurisdiccional federal esperando que le sea retirada la candidatura por la sobreexposición que tuvo antes y cuando fue candidato, además de la intervención del Ayuntamiento y de negocios para promocionarlo."Hay una sobreexposición de la marca, del nombre, del apellido. Entonces esos son elementos para que la Sala Regional o la Sala Superior ya haya anulado elecciones precisamente por esa sobreexposición. (...) Le pedimos a la Sala Regional que se tome su tiempo de analizar la argumentación jurídica que hacemos,que haga un examen exhaustivo y que no se dejen comprar la consciencia", dijo Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, de MORENA.Su homólogo del PT, César Augusto Cortés Osorio, añadió que los integrantes del Consejo Municipal del OPLE en Orizaba también fueron denunciados por su actuación parcial en favor del excontendiente de la alianza opositora, ya que permitió abrir la bodega electoral sin consentimiento o presencia de las representaciones partidistas y sin que las cámaras de vigilancia estuviesen prendidas."Hay nivel municipal sí hubo una corrupción, sí hubo la adquisición y la compra de consciencia del OPLE en Orizaba y aunque al final los números de diferencia (entre Diez Francos y Víctor Castelán Crivelli, de la coalición oficialista) son altos, hay una razón y es la sobreexposición de imagen fuera de los tiempos electorales", dijo.Detalló que los integrantes del TEV lo sancionan por actos anticipados de campaña, ya que desde febrero de 2021 comenzó a realizar eventos financiados por él mismo para captar la preferencia electoral de los orizabeños, quienes al final lo eligieron.El representante petista expuso que se usó el logo y eslogan turístico de Orizaba como Pueblo Mágico para que Juan Manuel Díez estuviera posicionado frente a los votantes y adicionalmente, usó la concesión de TVO, canal de televisión de su propiedad, para tener mayor cobertura con 266 minutos durante la campaña, frente a seis de los demás aspirantes a la Presidencia Municipal."Y en el TEV lo que vimos es que hubo compra de consciencias porque en el recurso de inconformidad son cerca de 300 pruebas, videos, grabaciones, actas, documentos públicos, que no fueron valorados", dijo.Acusar la supuesta incongruencia en que incurrió la magistrada presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, quien aunque apoyó la sanción por actos anticipados de campaña, afirmó que no había elementos para señalar que había violentado la equidad en la contienda.Precisó que si la Sala Xalapa del TEPJF ratifica la victoria de Juan Manuel Díez Francos, acudirá ante la Sala Superior insistiendo que allí tienen antecedentes jurídicos necesarios para quitarle la constancia de mayoría y repetir la elección en el Pueblo Mágico.