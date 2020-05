Alargamiento de confinamiento podría agudizar estrés en la población

Al extenderse la cuarentena, especialistas prevén que se agudicen algunos factores como: depresión, ansiedad y brotes de crisis, debido al periodo de confinamiento que prácticamente ya alcanzó los dos meses, señaló la psicóloga Raquel González Córdova.



Refirió que se han observado diferentes alteraciones emocionales que varían de acuerdo con la personalidad y entorno de cada persona; sin embargo, el estrés sigue presente.



Expuso que, al darse más tiempo de confinamiento, se espera que se agudicen periodos de depresión, ansiedad y brotes de crisis, aunque mientras no se presenten casos de contagio de COVID-19, no habrá un aumento considerable.



"Mientras no se presenten casos cercanos de contagio, el porcentaje va a estar bajo; caso contrario, la crisis puede presentarse de manera significativa en las familias", añadió.



Agregó que, mientras la persona sea más vulnerable en su personalidad, tendrá menos recursos para enfrentar estos cambios y que afectarán por igual a un menor que a un adulto y que podrían presentar cuadros de. irritabilidad, angustia, tristeza y que desbordan en casos extremos en depresión o ansiedad.