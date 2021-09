Alarma consumo de “cristal” entre menores xalapeños

El director de los Centros de Integración Juvenil (CIJ) de Xalapa, Humberto Flores Dorantes, alertó que los consumo experimentales de drogas como el cristal se están convirtiendo en un problema de salud pública en la capital del Estado.



“Vemos unos aumentos en estos consumos experimentales que ya se están convirtiendo en problemáticos en otras sustancias como lo es el cristal, que es una de las sustancias muy adictiva y alarmante por las consecuencias y daños que tiene a la salud”, expresó.



Flores Dorantes detalló que esta realidad se está dando en adolescentes desde los 13 años de edad, “y es alarmante por eso la necesidad de promover la prevención de estos consumos”.



Acotó que en los CIJ llevan a cabo actividades preventivas que comprenden la difusión de los efectos negativos que tiene la ingesta de dicha droga, que reconoció es de bajo costo y por tanto, eso facilita que las personas “se enganchen” fácilmente.



“Si bien puede ser atractiva y puede ser invitación, invitamos que lo eviten, que se informen acerca de todos los daños y consecuencias, que acudan a nuestras redes sociales, estamos como CIJ Xalapa, donde publicamos infografías, videos, en los que brindamos los daños y consecuencias de estas sustancias”, precisó.



Puntualizó que la pandemia de COVID-19 afectó la manera de trabajar de los Centros de Integración Juvenil, haciendo que fuese escalonada; no obstante, enumeró que al mes realizan cerca de 30 entrevistas iniciales.



“Esto varía y hay muchas personas que no están llegando a tratamiento. Ahorita tenemos la ventaja de estar ofreciendo tratamientos telemáticos, que pueden ser a través de videollamadas, o de atenciones virtuales y que no tienen ningún costo”, externó.



Además, agregó que cuentan con espacios para padres de familia en los cuales les brindan información y asesorías. “Muchas veces se asustan porque ven un cambio en el joven y dicen que están consumiendo algo, cuando la problemática pudiera ser otra, pudiera ser un problema emocional”, expuso.



Por otro lado, precisó que en los CIJ Xalapa se coincide con la tendencia que se ha dado a nivel internacional, en la que la pandemia influyó en que aumentaran el consumo de sustancias como el alcohol y el tabaco.