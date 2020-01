Alarma en comunidades papantecas debido a posible brote de hepatitis

Alarma en comunidades papantecas debido al posible brote de hepatitis, lo que ha encendido los focos de alerta entre las autoridades de salud.



Se trata de las comunidades de Cerro Grande, Adolfo Ruiz Cortines y Lomas Verdes, en las cuales se han reportado al menos 20 casos, los habitantes presentan sintomatología de esta temible enfermedad, misma que ya afectó a localidades papantecas en el 2019.



De acuerdo con Pablo Jiménez González, vecino de la comunidad de Cerro Grande, dio a conocer que además de su familia hay veinte casos sospechosos.



"En mi casa, mi hijo tiene esta enfermedad y otros dos familiares, los traje a Coplamar y ahí confirmaron que sí es hepatitis, ya están en tratamiento, pero en la localidad donde vivo hay más enfermos, pero no quieren acudir al doctor" agregó.



Explicó que en ambas comunidades no cuentan con sistema de drenaje, motivo por el cual se ven en la necesidad de consumir el agua de pozo y no la hierven, no hay condiciones de higiene, por lo que es posible que por estas causas haya surgido el brote.



Hizo un llamado a las autoridades de salud para que acudan con una brigada médica y hagan los estudios adecuados a niños y adultos.



"Las familias son humildes y muchas veces prefieren tomar remedios caseros en vez de tratarse con un médico, es urgente que atiendan estos casos para evitar que más personas se contagien, ya que es una enfermedad muy dolorosa", dijo el entrevistado.