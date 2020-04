Alarma por gran incendio en planta recicladora de Ixtaczoquitlán

La tarde de este domingo se reportó un intenso incendio en la empresa recicladora Econtainer, ubicada en la entrada a la comunidad de Cuautlapan, en Ixtaczoquitlán.



En mensajes difundidos por redes sociales, ante la magnitud, grupos de rescate comenzaron a pedir apoyo de bomberos de Córdoba, Cuitláhuac y Amatlán, pues aunque no se reportaron pérdidas humanas ni personas lesionadas, las llamas amenazaban con extenderse entre toneladas de desechos.



Además, el fuego alertó a vecinos del sitio, quienes comenzaron a acarrear agua con cubetas para ayudar a combatir el siniestro.



Al menos desde las 18:20 horas se reportó el percance y hasta las 20:00 horas las labores continuaban en el sitio, donde se observaba una gran cortina de fuego y humo, por lo que fue cerrada la carretera federal Fortín-Orizaba.



Por precaución, se evacuó al personal que no puede prestar apoyo en las labores.



Al punto llegaron elementos de Protección Civil Estatal y Municipal, Seguridad Pública, Policía Municipal y Bomberos de Fortín de las Flores, de Orizaba y Metropolitanos.



Por la naturaleza del incendio, las autoridades pidieron a la población no acercarse al sitio.