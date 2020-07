Personal administrativo del Instituto Tecnológico de Minatitlán advirtió por un presunto brote de COVID-19 entre jefes de departamento, acusando que el director Gelacio Montes Roa, por “terquedad e irresponsabilidad”, no ha hecho nada para evitar contagios.De acuerdo a los trabajadores —que prefirieron omitir sus nombres—, ya presentaron síntomas las jefas de tres departamentos. Una sin gravedad, aunque a las otras dos “les afectó más fuerte”.“Los síntomas que (la primera presunta contagiada) tuvo son totalmente de COVID-19 y una vez que se les complicó ahorita a las otras compañeras que están enfermas pues (...) está la duda de si todos los demás directivos, naturalmente al tener contacto con ella, están infectados”, dijeron.Ahora, por esta situación culpan al director Gelacio Montes, quien ha mantenido las actividades en el plantel desde que retomó el control en marzo pasado , luego de una huelga que mantenían alumnos, disidentes al Sindicato y algunos docentes.Las labores siguieron a pesar de que el Gobierno Federal había decretado la Jornada Nacional de Sana Distancia el 23 de marzo.“Empezó a operar en el Tecnológico con son sus jefes de departamento y directivos, con el fin de querer recuperar el tiempo perdido y recuperar todo ese capital político y la imagen que él había perdido durante la huelga. Pues no respetó lo que fue la cuarentena, no respetó el tema de Quedate en Casa”.“Desde el 27 de marzo no ha parado actividades el Tecnológico con el personal administrativo, se han realizado actividades de mantenimiento, de otras cosas las cuales pues en teoría deberían ser minimizadas o pospuestas hasta una fecha en que se pudiera trabajar a gusto”, dijeron los trabajadores.Afirmaron que Montes Roa continuó con gestiones que obligaban a administrativos y directivos a ir al plantel, reportándose ahora presuntos contagios.Además, presumen que si la primera Jefa de Departamento enferma no reportó nada, fue por miedo a represalias por parte del Director.“Si esta persona tuvo síntomas debió externarlo, sin embargo, por el temor de no hacerlo, el temor de que el Director tomara represalias o generara algún tipo de cambio pues no tomaron la decisión de informar, siguieron trabajando como si nada. No informó que tenía síntomas ni a sus compañeras y pues ahí es donde se genera el contagio, el supuesto contagio”, dijeron.Explicaron que actualmente todavía hay quienes acuden al plantel, como personal de empresas contratistas y trabajadores, “ya actualmente sobre la temporada de vacaciones de verano”.“La preocupación más grave es por el tema sindical, también porque hay maestros que han sido citados por jefes de departamento para asistir al Tecnológico, lo cual pues puede ocasionar de cierto modo el contagio para los compañeros sindicalizados”, dijeron.Asimismo, dicen desconocer cómo va a terminar el semestre, si es que será en linea, cuántas personas asistirán, cómo serán las reinscripciones y las cargas de materia. “Estamos en stand by, estamos en el limbo”.Sobre el regreso a clases —lo cual sólo podrá ser hasta que el semáforo epidemiológico de COVID-19 sea verde para el municipio— advirtieron que si no hubo el control necesario para los cerca a 20 directivos, por ahora no habría condiciones para cuidar a los casi 5 mil alumnos y 600 docentes y administrativos.“Definitivamente, si se vuelve a clases pronto se va a generar un brote en el Tecnológico de Minatitlán, solamente por la irresponsabilidad y falta de comunicación, falta de responsabilidad del que está de seudodirector”.“Pero la preocupación mas grande y más crítica aquí es que por no respetar la Jornada de Sana Distancia, por no respetar el tema de la cuarentena, por la terquedad y a fuerza querer tener personal administrativo y directivo en el Tecnológico pues se generó el tema del contagio”, dijeron.