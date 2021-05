Albañiles pasan el Día de la Santa Cruz entre desempleo y crisis por pandemia

Es 3 de mayo y los albañiles celebran su día, a pesar de la pandemia y de la difícil situación económica por la que pasa.



Para ellos, conmemorar la Santa Cruz es importante para tener trabajo y seguridad en las obras que emprendan.



Aunque es un día de júbilo, no será de festejo para todos, porque muchos no tienen empleo debido a las crisis sanitaria y económica, otros no están en Veracruz porque han tenido que emigrar en busca de ingresos.



“Con el problema de la pandemia, hay poco trabajo, son pocas las obras que hay y poco dinero también, pero ahí vamos, hay muchos compañeros que se van fuera porque no hay mucho trabajo en Veracruz. Somos pocos los que tenemos trabajo", dijo Miguel Ángel Valladares.



En cada una de las construcciones, se coloca la cruz, se bendice y los albañiles brindan por que sea un buen año, por que haya prosperidad. Los patrones, son los encargados de agasajarlos.



"Es una celebración de año con año, convivimos con los patrones, es muy importante el día de la Cruz, es una tradición de los albañiles, tengo 23 años en la construcción, siempre lo celebro, a como se pueda", dijo Francisco Charmín.



"Mantenemos la tradición, vamos a poner una cruz que compramos, y se le va a dar algo a los muchachos, carne, refresco, para festejar el día. Este año estamos en un buen día", dijo Rubén Nava, maestro de obra.



Para los trabajadores de la construcción, la Santa Cruz es una tradición que les recuerda cada año lo valioso de su trabajo.



Sí de mucho esfuerzo físico, pero también de satisfacciones.



"Lo bonito es que cuando termina uno, lo ve y dice, yo lo hice, es una satisfacción, no es sólo, pero comenzar desde abajo con el desplante hasta los acabados", insistió Francisco Charmín.



Pasado el medio día, los albañiles, ponen la cruz y es cuando el festejo empieza, a diferencia del año pasado en que el 3 de mayo cayó en domingo y con pandemia, en éste, sí se logrará ver algunas celebraciones.