Albergue de Las Patronas, en Amatlán, cuenta con nuevo espacio para migrantes

El albergue de Las Patronas cuenta con un nuevo espacio para poner en cuarentena a los migrantes que pasan por el estado de Veracruz hacia los Estados Unidos en busca del llamado sueño americano.



Se trata de un área con camas para aislar a los centroamericanos que pasen por la zona ante posibles contagios de coronavirus.



De acuerdo a Norma Romero Vázquez, coordinadora de la agrupación el paso de migrantes seguirá en los próximos días por la situación de pobreza que se vive en los países centroamericanos.



Por ello consideró que es una gran ayuda que se le realizó a la agrupación, y no se cierre el albergue como ha sucedido con otros que se ubican a lo largo del territorio mexicano.



"Nos llegó en el momento preciso, porque no teníamos el lugar adecuado para los migrantes, estábamos utilizando la capilla, nos sentimos contentas pues con ya se amplió la capacidad para unas 50 personas".



Esta obra fue donada por una asociación civil gracias a los documentales que se siguen presentando en varios países y será de gran beneficio para los migrantes.



Mencionó que la pandemia ha cambiado la manera de ayudar a este sector de la población, pero hay gente que sigue beneficiando con alimentos, ropa y hoy con este nuevo espacio otorgado por la organización no gubernamental.



Finalmente reconoció que siguen siendo las policías que brindan supuestamente seguridad, los que cometen actos violatorios de los Derechos Humanos contra los migrantes en lo cual siguen trabajando para acabar con este problema.