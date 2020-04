Albergue de Xalapa pide apoyo económico y en especie

El albergue “Yaveh y sus Ángeles” A. C. lanzó un llamado de auxilio a toda la población de Xalapa a brindarle ayuda, tanto económica como en especie, para continuar en condiciones de apoyar a la población que vive en situación de abandono, a enfermos de cáncer y a los familiares que los acompañan cuando vienen a la capital a recibir sus quimioterapias.



Teresa López Arroyo, responsable de este centro de ayuda que se ubica en la calle Oaxaca número 104 de la colonia Progreso Macuiltépetl, entre Nuevo León y Durango en Xalapa, expresó que se requieren productos alimenticios (despensa), material de curación, objetos de limpieza y donadores de sangre para enfermos con cáncer.



“En este lugar, les damos techo, comida y alojamiento a todo aquel que lo requiera durante los días que dure el tratamiento de sus pacientes pero sin la ayuda de voluntarios y donantes, no podríamos realizar nuestra gestión”, refiere Doña Teresita, como coloquialmente le llaman los que acuden a este centro de ayuda.



“Es muy importante que se conozca este lugar. Nosotros les damos techo, comida y alojamiento durante todo el tiempo que duren sus tratamientos pero necesitamos el apoyo de todos para poder seguir con esta labor. Sociedad civil, empresarios y autoridades, ¡ayúdennos, por favor!”, recalcó.



Expresó que en estos momentos, la urgencia que se tiene es para sacar adelante dos casos, el primero, el de una persona que padece un tumor en la garganta ocasionándole, entre otras cosas, problemas de deglución. “Pedimos nos ayuden a proveerle parte de su dieta líquida, como licuados, jugos de zanahoria, manzana, uva, etcétera.”



El segundo caso requiere donadores de sangre de cualquier tipo, así como alimentos y suplementos ricos en hierro, añadió.



“Si alguien tiene artículos o ropa de bebé que pudiera donarnos, sería de mucha utilidad en estos momentos, pues ligado al caso de quien solicita los donadores de sangre, tenemos a una mujer a punto de dar a luz que no ha podido comprar cosas para su bebé, debido a que todo se complicó por la situación del coronavirus”, resaltó la benefactora.



Finalmente, invitó a todo aquel que quiera donar los productos demandados puede dirigirse a la dirección antes mencionada o para pedir mayores informes sobre cómo brindarles la ayuda, pueden comunicarse al número telefónico: 228 117 5911, en donde se les dará a conocer todo lo que quieran saber de la operación del Albergue.