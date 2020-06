Albergue para mascotas de Coatepec sufrió daños tras lluvias

La encargada del albergue “Maussi Rescate Animal”, Araceli Jiménez, hizo un llamado a la ciudadanía para que apoyen donándole lonas, tarimas o láminas, pues debido a las lluvias registradas, el lugar sufrió algunas afectaciones.



“Desgraciadamente, aquí cada vez que hay lluvia se inunda, se cayeron los techos, se requiere de ayuda de voluntarios para levantar lonas y también requerimos lonas, tarimas, láminas, para que los animales no se mojen”, dijo.



Entrevistada, señaló que este albergue da cabida a 70 animales que han sido abandonados, pues al no haber un Centro de Salud Animal en el municipio de Coatepec, ahí se da atención a los reportes de maltrato.



“70 animales se atienden en este albergue, mucha gente nos apoya con alimento, donando casas, malla, yo atiendo reportes de maltrato. Coatepec no cuenta con Centro de Salud Animal, nadie atiende estos reportes de maltrato”, sostuvo.



Finalmente, dijo que espera un acercamiento con el Ayuntamiento de Coatepec para trabajar en conjunto; el albergue atendiendo los reportes y las autoridades proporcionando apoyo.