Alcalde advierte a visitantes que no podrán entrar a Orizaba sin cubrebocas

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, fue enfático en decir que quien provenga de otros municipios y no traiga cubrebocas no entrará a la ciudad; de hecho, ya se implementó un operativo de Tránsito y Policía que vigilará que esto se cumpla.



En entrevista el munícipe dijo que en las cinco entradas que existen hacia la ciudad, se colocarán puestos de revisión para confirmar que la gente porta este artículo de prevención.



"Policía y Tránsito en las entradas de Orizaba supervisarán. Vamos a poner filtros para que los vehículos de otros municipios que ingresen a la ciudad, la gente traiga cubrebocas. En Río Blanco, Jalapilla, Escamela y en el Norte de la ciudad, es decir en todos los accesos carreteros se aplicará el operativo".



Dijo que la gente en taxis, camiones y vehículos particulares si no traen cubrebocas no entrarán a la ciudad, de hecho hoy se comenzó con esta estrategia.



"Ya está la autorización del Comité de Protección Civil; no es prohibirles la entrada, estamos dejando la libre circulación pero solamente es con una característica: que tengan cubrebocas. Esta es una decisión del Comité Municipal de Protección Civil".



Descartó que se estén violando los Derechos Humanos de las personas y dijo que ahorita lo más importante es la vida, salud y la prevención de todos los pobladores.



De igual forma indicó que ante el festejo del 10 de mayo y al ver que mucha gente está circulando en el centro de Orizaba, se decidió instalar un filtro sanitario en toda la orilla de Oriente 6 hasta Poniente 9 y de la Sur 2 a la Sur 3.



"Para ingresar a la zona de Madero a la zona comercial, deben de llevar obligatoriamente el cubrebocas porque vamos a poner Policía Municipal y gente de Participación Ciudadana revisando. Vamos a poner vallas para que la gente que quiere ir al centro tenga que llevar obligatoriamente su cubrebocas y debe de estar el menor tiempo posible dentro del área de máximo contagio".



Esta acción en el centro de Orizaba se aplicará a partir del 8 de mayo hasta el domingo que es el día del festejo de las madres; pero podría quedarse de manera indefinida.



Añadió que la idea es blindar el centro, pero no van a cerrar los comercios, pero insistió que lo más importante es proteger a los habitantes de Orizaba y de aquellos otros municipios que hacen sus compras en esta ciudad.