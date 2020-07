Alcalde advierte con multar a xalapeños que no usen cubrebocas

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, anunció que de ser necesario, se empezará a multar tanto a ciudadanos como a comercios que no acaten las reglas de prevención para evitar la transmisión del COVID-19.



"Si es necesario, vamos a empezar a sancionar a la gente que no entienda, si es necesario vamos a empezar a sancionar, porque en este momento es por el convencimiento, por el diálogo, por la razón. Es obligatorio usar el cubrebocas", dijo.



Para los establecimientos comerciales, también habrá inspecciones y de no tener la medidas sanitarias para clientes y empleados, procederán a clausurar.



"En el caso de los establecimientos, si vamos a estar haciendo inspecciones y aquel establecimiento económico cuyos empleados no usen cubrebocas, va a ser clausurads porque es obligatorio", dijo.



Los xalapeños sabrán dónde encontrar un cubrebocas en el caso de que no lo porten y será gratuito.



"En el caso de los ciudadanos, se les va a indicar dónde pueden encontrar un cubrebocas de manera gratuita, porque es obligatorio que lo usen mientras estén en un espacio público. Si no usan el cubrebocas después de que se les está exhortando a que acudan a un lugar donde se les está entregando de manera gratuita, entonces sí vamos a empezar a generar sanciones".



El primer Edil resaltó que no son un Gobierno autoritario, ni represor pero tienen la obligación de cuidar la vida de la población.



"En este momento, cuidar la vida de todos implica acatar las reglas que nos está indicando el Sector Salud. De otra manera, lo que va a ocurrir es que, quien no es responsable, está generando el contagio y al generar el contagio, está dañando a terceros. Es muy importante que todos seamos solidarios, la palabra clave es solidaridad".



La inspección a los establecimientos se realizará en coordinación con todas las áreas del Ayuntamiento, Protección Civil, Dirección de Comercio, Subdirección de Salud y demás.



Rodríguez Herrero lamentó que a partir del mes de junio la cuarentena se haya relajado, pues Xalapa mantenía una minoría en contagios.



“Los ciudadanos dejaron de acatar las instrucciones del Sector Salud y eso es lo que ha generado el crecimiento exponencial del número de contagios y desafortunadamente, el número de fallecimientos. Lo que tenemos que hacer es ser más estrictos en la aplicación de las reglas que nos planteó el Sector Salud. Xalapa se encuentra en semáforo rojo”, dijo.



Agregó que los hospitales están a punto de verse desbordados pero las medidas que se han venido aplicando por parte del municipio deberían detener el contagio.



Por último, enfatizó que aún cuentan con 180 mil cubrebocas de los 300 mil adquiridos y continuarán proporcionando despensa al sector más vulnerable.



"Ya nadie puede circular en el espacio público sin cubrebocas. Al mismo tiempo, vamos a fortalecer las medidas que ha veníamos aplicando. En Cabildo, se aprobó por parte de todos los regidores la adquisición de más de 20 mil despensas. Es una empresa xalapeña la que las va a suministrar, serán entregadas a domicilio", concluyó.