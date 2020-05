Alcalde confirma 18 muertes recientes en localidad de Ayahualulco; pide investigación

El alcalde de Ayahualulco, Filiberto Morales Rosas, admitió que se han registrado 18 fallecimientos en la localidad de Los Altos, sin embargo, dijo que de acuerdo a los reportes de los doctores de la Unidad Médica de Salud, son otras las causas y no se deben al padecimiento del COVID-19.



“Hay varias personas que tenían otros padecimientos, como cáncer y otras enfermedades, de acuerdo a los doctores de la Unidad Médica, pues ellos son los que han diagnosticado”, dijo.



Sin embargo, hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que acudan con brigadas y atiendan esta situación que mantiene en alerta a la ciudadanía y se descarte que en la comunidad las personas estén falleciendo por coronavirus.



Entrevistado, dijo que este viernes acudió con una brigada de personal del Ayuntamiento para proporcionar desinfectante a los pobladores que deseen limpiar sus casas y calles, no obstante, refirió que una parte de la población está renuente y prácticamente fueron “corridos” del lugar.



En este sentido, aseguró que ya en otras ocasiones han querido acudir a sanitizar las calles pero la gente cree que se trata de algún desinfectante tóxico que puede ocasionarles daños a la salud, por lo que aclaró que se trata de un líquido avalado por la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria.



Defendió que el Ayuntamiento ha ejecutado medidas de prevención para evitar contagios con el aval y coordinación del Sector Salud, no obstante, insistió en que emitirá un oficio a la dependencia para que acudan a la brevedad a ese municipio.