Alcalde de Altotonga cometió violencia política contra Regidora, confirma Sala Regional

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la sentencia previa del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), al acreditar violencia política en razón de género de integrantes del Ayuntamiento de Altotonga contra la regidora quinta María Elena Baltazar Pablo.



Lo anterior, luego de que el alcalde de Altotonga, Ernesto Ruiz Flandes, impugnara ante la Sala Regional la resolución del TEV sobre el juicio ciudadano 35/2020 promovido por la funcionaria.



El TEV determinó que al no convocar en forma a la regidora Baltazar Pablo a las sesiones de Cabildo, el Ayuntamiento de Altotonga incurrió en violencia de género.



El magistrado presidente Enrique Figueroa Ávila, ponente del proyecto, determinó que el Tribunal local no se extralimitó en el análisis en la materia.



"El común denominador es la conducta sistemática, reiterada y renuente del Presidente Municipal de convocar a la Regidora Quinta a las sesiones de Cabildo de Altotonga: no hay una justificación objetiva y razonable del porqué no se ha convocado a la Regidora Quinta".



Por unanimidad de votos, los magistrados Figueroa Ávila, Adín Antonio de León Gálvez y Eva Barrientos Zepeda determinaron ratificar la sentencia del TEV.