Alcalde de Altotonga va para catálogo de violentadores del INE

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmaron los acuerdos del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), mediante los cuales determinó la temporalidad que el alcalde de Altotonga, Ernesto Ruíz Flandes, deberá permanecer inscrito en el Registro Local de Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.



Mediante diversos juicios ciudadanos, el edil controvirtió las decisiones de la autoridad administrativa acusando la posible violación al principio de retroactividad, en razón de la emisión de una sentencia que deja al actor en estado de indefensión.



Además, impugnó la posible consecuencia de resultar inelegible para competir en algún cargo de elección popular y acusó la violación al derecho de audiencia, inaplicación de un test de proporcionalidad e indebida utilización de analogía y mayoría de razón y por diversas violaciones al principio de legalidad al momento de determinar las sanciones impuestas en los acuerdos impugnados.



Pero los togados declararon sus argumentos inoperantes e infundados, porque con relación a la inaplicación de un test de proporcionalidad e indebida utilización de analogía y mayoría de razón, Ruíz Flandes no aportó ningún otro dato que explique la razón por la cual se debería utilizar un test de proporcionalidad, ni justifica en qué parte de los acuerdos del OPLE existe una indebida aplicación de analogía o mayoría de razón.



“Ante la actualización de un impedimento técnico que imposibilita el examen de los planteamientos efectuados, deriva en la circunstancia de que los motivos de agravio son genéricos y no proporciona ningún dato corroborable ni medio de convicción que justifique su dicho”, exponen los integrantes del órgano jurisdiccional en su sentencia.



En lo que respecta a la violación al principio de irretroactividad, emisión de una sentencia que lo deja en estado de indefensión, la posible consecuencia de resultar inelegible para un cargo de elección popular y violación al derecho de audiencia, los magistrados señalaron que estos alegatos resultaban extemporáneos, ya que los debió hacer valer cuando el pleno del Tribunal aprobó las sentencias que ordenaban su inscripción en dicho registro.



Con relación a la vulneración al principio de legalidad en la individualización de las sanciones, los togados sostuvieron que las decisiones del OPLE Veracruz están debidamente motivadas y por lo tanto, no existe tal violación.