Alcalde de Banderilla “no mete las manos al fuego” por su Director de Obras Públicas

“No meto las manos al fuego por nadie”, expresó el alcalde de Banderilla, Juan Manuel Rivera González, ante las acusaciones por acoso sexual a su Director de Obras Públicas en el Ayuntamiento, José Antonio Morales Padilla.Durante entrevista luego de que este jueves un grupo de mujeres colocara un tendedero afuera de Palacio Municipal, señalando al Director de Obras Públicas de este tipo de actos en contra de varias mujeres del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el Alcalde refirió que en su administración no se solaparán irregularidades y agresiones en contra de las mujeres, por lo que si hay alguna responsabilidad contra el funcionario de su Ayuntamiento, se debe actuar.“No meto las manos al fuego por nadie. Si él tiene alguna situación que lo enfrente y nosotros tomaremos cartas en el asunto”, asentó.En este sentido, instó a las quejosas a que interpusieran las denuncias correspondientes para dar curso a una investigación y deslindar responsabilidades.El edil refirió que las jóvenes no se han acercado con él para exponer el caso, por lo que les solicito que sostuvieran una reunión, pero además, insistió en que deben hacer formal su denuncia ya que desde hace 10 meses no tienen a jóvenes de ese programa en el Ayuntamiento.Por otra parte, una de las manifestantes reveló que en breve se interpondrán las denuncias en las instancias correspondientes pues aseguró que entre cuatro y seis de sus compañeras violentadas cuentan con las pruebas contundentes de que Morales Padilla los acosó.“Pusimos un oficio y ellas van a venir a denunciar al órgano interno. Él les hacía propuestas indecorosas. El que trabajes para alguien no significa que tengas que cumplir con ese tipo de cosas y así como ellos merecen respeto como jefes, nosotros lo merecemos como jóvenes”, expuso.Sobre los dichos del Alcalde de que en este año no hay personas del programa en el Ayuntamiento, dijo que él miente, “todo se puede comprobar y se va a meter la denuncia”, finalizó al hacer un llamado a las autoridades para que intervengan y se detenga esta situación en el ayuntamiento de Banderilla.Cabe recordar que el 8 de octubre, a través de una carta dirigida a la secretaria del Trabajo, Dorheny García Cayetano, las afectadas señalaron que la violencia de género de la que están siendo objeto merece ser sancionada, por lo que solicitaron la intervención de la funcionaria estatal para que se detengan las agresiones en su contra.