Alcalde de Banderilla supera COVID; regresará a sus actividades próxima semana

El alcalde de Banderilla, Juan Manuel Rivera González, confirmó que recibió el alta luego de haber enfermado de COVID-19, sin embargo, señaló que continuará unos días en recuperación para reincorporarse al Ayuntamiento la siguiente semana.



“Me es grato informar que he sido dado de alta del contagio de COVID-19, continuaré algunos días en recuperación pero a partir de la próxima semana nuevamente estaré en mi lugar de trabajo para atenderles y sobre todo tratar de resolver con redobladas energías las problemáticas de nuestro municipio y atender las necesidades emergentes que diariamente nos impone esta pandemia”, dijo.



El edil, quien informara el pasado 24 de enero que había dado positivo, agradeció a quienes estuvieron al pendiente de su salud pero sobre todo a los médicos que están en constante lucha contra el virus.



“A la ciudadanía en general, a mis familiares, amigos, compañeros de trabajo, conocidos, servidores públicos de otras instituciones y en especial a todas aquellas que estuvieron pendientes de la salud de un servidor pero sobre todo el personal médico”.



Finalmente, pidió a la población cuidarse y no confiarse, ya que hay muchas familias sufriendo por sus seres queridos contagiados.



“Esta experiencia me ha dejado claro que ningún cuidado está de más y que no hay protocolo que sobre, que el virus está en el lugar menos pensado (…). Expreso mi empatía con aquellos que se han contagiado y con quienes han perdido a algún familiar, empatía que se convierte en compromiso”, finalizó.