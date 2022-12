Alcalde de Boca del Río pide a empresas hacer su parte en seguridad

Las plazas comerciales deben poner mayor atención en los protocolos de revisión a los clientes para evitar situaciones como el registrado el pasado miércoles al interior de una sala de cine de la Plaza Américas, en donde un hombre sacó un arma “hechiza” para asustar a las personas, consideró el alcalde boqueño, Juan Manuel Unanue Abascal.Resaltó que si bien es responsabilidad de las autoridades tanto municipales como estatales la seguridad pública, los negocios comerciales también deben hacer lo suyo en cuanto a la seguridad privada.“Estamos al pendiente, acabamos de anunciar el operativo ‘Guadalupe-Reyes’. Estábamos muy cerca. Es responsabilidad de nosotros el cuidado de los ciudadanos, de la ciudad. Pero sí las plazas comerciales tienen que hacer lo suyo con la seguridad privada. Si deberían poner atención los comercios, plazas comerciales que son muy concurridas”, indicó.Unanue Abascal, indicó que según el reporte es que no hubo detonaciones del arma hechiza, por lo cual el incidente es considerado como aislado.“Nosotros tenemos el reporte de que no hubo detonaciones, pero al sacar un arma en un establecimiento comercial como el cine, la gente entra en crisis”.Asimismo, remarcó que el operativo “Guadalupe-Reyes” ya está activo y hay coordinación completa con la Policía Naval, Secretaría de Seguridad Pública y Policía Municipal.“Hecho aislado, atendimos de manera inmediata este suceso que no pasó a mayores, causó pánico, obviamente, hubo algunas personas con estrés, pero no pasó a mayores. La plaza hizo lo suyo, hicieron el reporte al 911 y actuamos”, finalizó.