Alcalde de Cabada ordenó a clínicas del IMSS no atender a comunidad, acusan pobladores

Presuntamente molesto porque los pobladores de Paso del Ingenio se quejaron y le demostraron con pruebas que el niño de esa comunidad fallecido hace algunas semanas no fue a causa del coronavirus COVID-19, el alcalde de Ángel R. Cabada, Arturo Hérviz Reyez, ahora los discrimina y sin tener jurisdicción ordenó a los hospitales públicos de la región que no atiendan a estos pobladores.



Así lo afirmó en entrevista el señor Joaquín González Reyes, quien con un padecimiento grave cuenta que en días pasados fue a la Clínica del IMSS en Cabada y ahí, la recepcionista se negó a atenderlo porque al preguntarle de dónde era, le contesto que de Paso del Ingenio.



“Y me dijo que de ahí no podía atender a ninguno, porque Arturo Hérviz envió un comunicado a Santiago Tuxtla y a San Andrés Tuxtla, para que a ninguna persona de ahí se tratara, por el mismo problema que tuvo ahí”, afirmó.



—¿El Presidente mandó un comunicado para que no se atendiera a nadie de Paso del Ingenio?



“A nadie, ni en San Andrés ni en Santiago”, aseguró don Joaquín.



El habitante de Paso del Ingenio contó que le tocaba cita con el doctor familiar.



“Llegué a la cita y nada más me dieron la receta pero el doctor ya no quiso atenderme. Ese mismo día tenía cita para Lerdo y no me quisieron dar los viáticos, también me cancelaron esa cita. Al ver que no me iban a atender, porque me sentía bastante mal, me fui a urgencias y tampoco me atendieron, por la situación que se dio con el presidente (Arturo Hérviz), quien decía que aquí en Paso del Ingenio había coronavirus”.



“Entonces, sin dinero, nos fuimos con Castellanos (una clínica privada en Santiago Tuxtla), al otro día porque estaba muy mal y me internaron. Estuve dos días en una institución privada. En esos dos días me cobraron 6 mil 500 pesos. En la noche anduvimos consiguiendo prestado y nos acompletamos apuradamente para pagar eso. Eso no era para que yo lo hubiera pagado. No estaríamos endrogados si nos hubieran atendido en la clínica del IMSS de Ángel R. Cabada”, aseguró.



Por su parte, el subagente municipal de esa comunidad, Germán Vázquez Delfín, expresó, a través de un video enviado a este reportero, su molestia por lo que el alcalde Arturo Hérviz Reyes “anduvo diciendo, divulgando”.



“Algo que es una soberana mentira, porque los resultados de los análisis que le hicieron al niño que él decía que había muerto de COVID-19 demuestran que es mentira, porque los resultados llegaron hasta después de ocho días de lo que él aseveró”.



“En una junta que tuvimos en la Casa de la Cultura, él se dirigió a mí y me dijo: aquí está el Agente Municipal de Paso del Ingenio, ahorita le voy a dar los resultados de los estudios que se le hicieron al niño, que salieron negativos al COVID-19, como se había dicho. Entonces yo le dije que él había hecho mal porque se adelantó a los acontecimientos”.



Vázquez Delfín criticó que antes de que llegaran los resultados, el Alcalde anunció que la comunidad tenía casos de coronavirus, por lo que estarían en cuarentena.



“Yo le dije que la comunidad estaba muy inconforme y que pedían que se disculpara públicamente. Así como lo hizo en el Face, anunciando que había COVID-19, que lo hiciera igualmente así pero él me dijo que no se iba a disculpar porque estaba cumpliendo con su deber solamente. Le dije: ¿cumplir con su deber es andar divulgando algo que no es cierto? Adelantarse a unos estudios que apenas iban a salir”.



“Me comentó una serie de cosas pero me dijo que no se iba a disculpar, porque estaba cumpliendo con su deber. Entonces esa es la inconformidad que tengo yo y que tiene la comunidad de Paso del Ingenio en contra del alcalde Arturo Hérviz Reyes, de Ángel R. Cabada, Veracruz”, concluyó.