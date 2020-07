Alcalde de Chicontepec no podrá reelegirse, confirma Tribunal Electoral federal

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SRX-TEPJF) ratificó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz de no avalar la reelección del alcalde de Chicontepec, Pedro Adrián Martínez Estrada.



Lo anterior, luego de que el citado edil recurrió al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) para consultar la posibilidad de reelegirse para un nuevo periodo y que antes ya había acudido al Organismo Público Local Electoral de Veracruz.



Con lo anterior, Martínez Estrada buscó el beneficio de la nueva reforma electoral al artículo 70 de la Constitución local aprobada por el pasado 12 de mayo en el Congreso del Estado y donde se prevé el derecho a reelección de ediles y la reducción del periodo de los Ayuntamientos de 4 a 3 años.



A la letra, la modificación versa que: “las y los Ediles durarán en su cargo tres años, debiendo tomar posesión el día primero de enero inmediato a su elección; si alguno de ellos no se presentare o dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por el suplente, o se procederá según lo disponga la ley. Las y los Ediles podrán ser electos y ejercer el cargo para integrar los Ayuntamientos hasta por dos períodos consecutivos en términos de la Constitución federal”



Inicialmente, Pedro Adrián Martínez consultó al Organismo Público Local Electoral (OPLE) la posibilidad de ser nuevamente electo para el periodo 2022-2024, a lo cual el árbitro le negó dicho beneficio.



El Edil de Chicontepec promovió entonces el juicio para la protección de los derechos del ciudadano ante el TEV, sin embargo, el Tribunal local le recalcó la negativa para acceder a la reelección.



Por último, Pedro Adrián promovió el juicio 168/2020, alojado en la ponencia del magistrado Adín Antonio de León Gálvez de la Sala Regional Xalapa, sin embargo, el Pleno sólo confirmó lo sentenciado por el TEV, en el sentido de una negativa para la reelección.



"Al respecto, la pretensión final del actor es que esta Sala declare la posibilidad de reelegirse en su cargo de Presidente Municipal de Chicontepec", versa la ponencia de Adín de León.



La Sala Regional recordó que la reforma aprobada en el Congreso no aplica para los Ediles actualmente en el cargo y cuyo ejercicio, por mandato de la Constitución, finalizará el 31 de diciembre de 2021.



"Y por ende, la duración de su mandato es de cuatro años, de 2018 a 2021", dijo.



El pleno de la Sala determinó que es válida la sentencia del TEV, por lo que es imposible la reelección de Pedro Adrián Martinez.



El magistrado Adín de León enfatizó que en ningún momento se vulnera el derecho del Alcalde de Chicontepec, sino que sólo busca una opinión de los entes electorales para poder reelegirse.