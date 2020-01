Alcalde de Coatepec dice dar facilidades a negocios para evitar cierre de locales

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, rechazó que en el pueblo mágico haya cierre de negocios, como en el caso de la capital, pues aseguró que su gobierno ha dado las facilidades para la apertura de negocios.



“En Coatepec necesitamos dar facilidades a los inversionistas, son ellos quienes generan la derrama económica y fuentes de empleo, desde esa perspectiva hemos dado facilidades para que vengan a invertir”, detalló.



Y es que admitió que hubo críticas sobre la falta de una villa iluminada y otras atracciones en la temporada pasada decembrina, a lo que indicó que es necesario promocionar durante todo el año y no solo al final de éste.



“Hubo voces críticas que no hubo una villa navideña, sin embargo no solo es un evento al final del año sino es toda la promoción a lo largo del año para que en diciembre vengan y visiten, pero necesitamos difusión, las terrazas turísticas por ejemplo estuvieron abarrotadas esos días y con eso tenemos la certeza de que vamos por el rumbo correcto”, comentó.



Entrevistado, informó la apertura del Café de La Parroquia, así como la Plaza Comercial La Orquídea y la Plaza Centenario que albergará distintos negocios, incluido un cine.



“El Café La Parroquia hizo una contratación de 40 personas, se viene la Plaza Comercial La Orquídea, y se va aperturar, esto genera fuentes de empleo y la plaza en Centenario, que tendrá una Casa Ahued y a Cinepolis, creemos que eso genera fuentes de empleo”, abundó.