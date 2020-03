Alcalde de Coatepec “pasa la bolita” a SEV ante estudiantes sin escuela

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, consideró que es responsabilidad de la Delegación de la Secretaría de Educación darles una solución inmediata a los alumnos, docentes y padres de familia de la Escuela Telesecundaria "Niños Héroes" que se encuentran tomando clases en el Palacio Municipal.



Y es que si bien admitió que es competencia del Ayuntamiento proporcionar un terreno para la construcción de aulas, esto no será de manera inmediata, por lo que opinó que la Delegación debe involucrarse y otorgarles un espacio temporal.



Al mismo tiempo que lamentó que no ha existido coordinación ni disposición por parte del delegado de la SEV, José Luis Rodríguez, para atender temas de educación en Coatepec.



"Había mucha coordinación con la anterior Delegada. Actualmente, con el nuevo Delegado no tenemos coordinación en nada a pesar de que se le ha convocado y llamado para que haya coordinación. Él no ha tenido disposición y nosotros esperamos trabajar en común".



“Haría un llamado para la Delegación que nos diga qué pasos seguir porque son ellos los que tienen que resolver", aseveró.



Aclaró que siempre se ha apoyado a las instituciones y en este caso a la Telesecundaria y aunque dijo que ya se tenía espacio, se han negado a moverse de la zona de Tapachapa.



"Siempre hemos apoyado, el terreno en donde están es de CMAS, donde tenemos un contrato de comodato”, confirmó.



La construcción de escuelas no es una cuestión que nos corresponda a nosotros; es Espacios Educativos, a la delegación de la SEV.



Podremos coadyuvar en la elaboración de un aula y desde el inicio del año en el presupuesto en el FORTAMUN destinamos una cantidad para la adquisición de un terreno, se quedó en el Cabildo el análisis para ver a qué escuela apoyamos. Estaba la "Niños Héroes", además la petición del CECYTEV para adquisición de estos terrenos y vamos a ver a qué acuerdo vamos a llegar", detalló.



Asimismo, aseguró que se analizará la posibilidad de la donación de un terreno que sea apto a las necesidades del plantel.



"Donde están no es viable porque este terreno fue adquirido por otras administraciones para el tema de la planta potabilizadora. Andamos buscando opciones, comprar un terreno que sea apto, ellos no se quieren salir de esa zona. No somos enemigos y estamos en la disponibilidad de ayudar", finalizó.