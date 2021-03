Alcalde de Coatza estalla contra Poder Judicial por orden de arresto; acusa corrupción

El alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, acusó que en el Poder Judicial de Veracruz hay corrupción, luego de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ordenara su arresto y el de los integrantes del Cabildo por 10 horas tras no pagar un laudo que se arrastra de administraciones anteriores.



Aclaró que los derechos del trabajador se violentaron hace casi una década y adelantó que el pago se realizará con recursos propios.



"Es una vergüenza que el Poder Judicial se preste para este tipo de cosas, es corrupción, se llama corrupción. Hay consecuencias de cada cosa que uno hace, emitir una sentencia de esta índole hacia mi persona, sabiendo que yo también tengo derechos y son derechos inalienables, no puede hacer eso tipo de acciones".



"¿Dime dónde está la culpa? Yo lo enfrento pero es una vergüenza que el Poder Judicial se preste, respeto los temas", dijo.



Abundó que el Ayuntamiento encara 40 laudos que en su momento no se atendieron.



"Tenemos laudos de personas sindicalizadas y de base y lamentable la moral de estos trabajadores, también se ve la moral cívica y ética de estos trabajadores", dijo.