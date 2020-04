Alcalde de Coatzacoalcos desmiente a Diputado sobre casos de COVID-19 que registrarían

La declaración hecha por el diputado Amado Cruz Malpica con respecto a que en Coatzacoalcos se atenderían hasta 2 millones de pacientes con coronavirus provenientes desde Cosamaloapan y hasta Las Choapas, es “falsa y absurda”, posteó en sus redes sociales el alcalde, Víctor Carranza.



En su cuenta de Facebook, el munícipe explicó que habló sobre el tema con el gobernador Cuitláhuac García, quién desmintió la cifra.



"Me he comunicado con el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, como máxima autoridad sanitaria en el Estado, quien me ha informado que, una supuesta concentración de casos de coronavirus de un universo de 2 millones de personas en Coatzacoalcos, es falsa y absurda".



“Oportunamente, el Comité Técnico de Salud, que preside Roberto Ramos Alor, ha informado la estrategia para atender la fase 2, la transición a la fase 3 y la Fase 3 (sic)”, publicó el Edil.



Y es que este martes, el legislador dijo que Coatzacoalcos debería ser blindado debido a que en este puerto se concentrarían los casos de COVID-19 del sur de Veracruz, desde Cosamaloapan y hasta los municipios que abarca la Jurisdicción Sanitaria número XI, es decir, hasta Las Choapas.



"Es importante blindar a Coatzacoalcos frente a esta pandemia, Coatzacoalcos va ser la sede no solamente de la Jurisdicción Sanitaria que nos corresponde, también va a ser el receptáculo de Cosamaloapan y San Andrés Tuxtla, por lo tanto se prevé que puede haber un universo de personas de dos millones para que sean atendidas en esta ciudad”, dijo.