Alcalde de Coatzacoalcos tiene COVID-19

El alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo, confirmó que en días pasados dio positivo a COVID-19, por lo que actualmente se encuentra en aislamiento.



Detalló que es asintomático y que la enfermedad no le ha causado mayor efecto, sin embargo, esperará el tiempo prudente para una segunda prueba.



“Esta segunda oleada de contagios de COVID-19 impactó más de cerca a familiares, amigos y colaboradores, es por eso que, desde que percibí los primeros síntomas de sospecha a finales del año 2020, decidí optar por el aislamiento voluntario junto a mi familia; por tratarse de un proceso infeccioso estacional”.



“Por indicaciones médicas, al término del tratamiento por infección estacional, me tomé la muestra de COVID-19 resultando positiva, por lo que continué en aislamiento sin tener ningún efecto, soy asintomático”, informó mendiante comunicado.



Asimismo, externó que ha dado seguimiento a sus labores desde casa y ha tenido reuniones virtuales.



"Me he cerciorado que los servicios básicos en la ciudad no se detengan y de igual manera con toda la obra pública, como la que se realiza alrededor de las magnas obras de SEDATU, para mejorar de forma integral los sectores populares, las terrazas del malecón que han demostrado su eficiencia en cada entrada un frente frío, el bacheo en toda la ciudad también sigue conforme a lo planeado, así como la rehabilitación de algunas parrillas en las avenidas que así lo requieren”.



De acuerdo con el Alcalde, en general la operatividad del Gobierno Municipal no se ha detenido ni lo hará.