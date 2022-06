Alcalde de Coatzacoalcos tiene COVID otra vez

Por segunda ocasión, Amado Cruz Malpica, actual presidente de Coatzacoalcos, dio positivo a COVID-19, según informó en sus redes sociales.El Munícipe aclaró que está bien de salud pero que guardara reposo, así como también anunció que suspendería la agenda de actividades que ya tenía programada."Ciudadanos de Coatzacoalcos, les informo que, tras realizarme las pruebas correspondientes, salí positivo a COVID-19, por lo que, siguiendo las indicaciones médicas, me veo obligado a suspender las actividades de mi agenda de Gobierno"."Les comento que ya estoy bajo tratamiento y tengo síntomas menores, en condición estable. Los exhorto a no bajar la guardia, mantener las medidas sanitarias indicadas por las autoridades de salud y seguirnos cuidando. Espero reincorporarme pronto presencialmente, atenderé lo conducente desde casa", informó.Se sabe que otros trabajadores del Ayuntamiento también dieron positivo a COVID-19, entre ellos el secretario particular del Alcalde, Noé García Joffre y por lo menos otras 5 personas más, los cuales se encuentran aislados y bajo control médico.Pese a lo anterior, hasta la fecha no se tiene previsto cerrar o restringir servicios en el Palacio Municipal por el alza en contagios.Amado Cruz Malpica dio positivo a COVID-19 antes de las elecciones en las que resultó ganador en 2021.