Alcalde de Coatzintla despidió a trabajadores para meter a su gente, acusan

Extrabajadores del Ayuntamiento de Coatzintla, pertenecientes al sindicato “Mártires de Río Blanco”, demandan abusos de poder y violación a los derechos humanos y laborales por parte del Alcalde.Esta mañana, el secretario general del sindicato al servicio de ese Ayuntamiento, Enrique Ramírez López e integrantes del sindicato se manifestaron en demanda de hacer valer sus derechos laborales y humanos, los cuales fueron violentados por el alcalde César Ulises García Vázquez"El motivo de nuestra presencia en esta bella ciudad de Xalapa es para manifestarnos por las constantes violaciones de los derechos humanos y laborales que está cometiendo el alcalde César Ulises García Vázquez, en agravio de los trabajadores municipales”, dijo.Comentó que durante los primeros días de su administración, específicamente el día 3 de enero, excusándose en que son daño patrimonial, el munícipe despidió a 31 trabajadores municipales sindicalizados. Sin embargo, a pesar de decir que no hay presupuesto para su sueldo, colocó gente de confianza en el lugar de ellos."No les permitió trabajar y señala que porque somos daño patrimonial, señala que no tiene los recursos para pagar los sueldos. Sin embargo, corre a los 31 trabajadores y él mete a su gente", manifestó.Agregó que sumado a este atropello, a los pocos trabajadores que les permitió trabajar también se les violentan sus garantías laborales, ya que no les paga su salario completo y no respeta las condiciones generales de trabajo.Destacó que esta no es la primera vez que ocurre esto, pues García Vázquez ya ha estado al frente del Ayuntamiento de Coatzintla en dos ocasiones anteriores.Señaló que en su primera administración también corrió a trabajadores del Ayuntamiento y el sindicato se fue a huelga y a raíz de esto, el Alcalde creó otro sindicato con gente de confianza: sin embargo, esto generó una demanda y una deuda de casi 20 millones de pesos."Tuvo que dar nombramientos a estos 23 trabajadores para formar a este nuevo sindicato y ¿qué sucedió? Que estos trabajadores demandaron al Ayuntamiento y han generado laudo por casi 20 millones de pesos y esto sí es un daño patrimonial, por caprichos del alcalde Cesar Ulises García Vázquez", añadió.Asimismo, mencionó que ya se encuentra un proceso ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, aunque aseguró, que como todos, es un proceso lento.Finalmente, solicitó el apoyo del Mandatario estatal para dar una solución a su problema y que los trabajadores despedidos puedan reinstalarse en sus respectivos cargos."Lo único que queremos es que respete los derechos de los trabajadores, que sean reinstalados los 31 compañeros que corrió y que respete las condiciones generales del trabajo. Y pedimos la intervención del señor Gobernador, para que intervenga y dé solución este conflicto que ha generado el Alcalde", concluyó.