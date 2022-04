Alcalde de Cuichapa advierte de denuncias por presunto desvío de recursos

Obras fantasmas, otras inconclusas, equipo de cómputo totalmente inservible, es lo que el ORFIS encontró tras la revisión de obras del ejercicio fiscal 2019, que presume un desvío de recursos por más de 3 millones de pesos, por lo que el exalcalde Sergio Díaz Ortiz y la exsíndico serán denunciados ante las instancias correspondientes, anunció el presidente municipal Juan Manuel Torres CamachoAñadió que dejaron en Tesorería 400 mil pesos, pero desaparecieron más de un millón de pesos de un recurso que recibieron de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) días antes de entregar la administración.Explicó que de ese recurso se autorizaron un pago de una quincena de más a sus empleados de confianza por un monto de 600 mil pesos; “y el resto, desapareció”. Su argumento, expuso Torres Camacho, según las facturas que dejaron, es que pagaron otras deudas; por lo que pidió sea investigado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), que por esas acciones, la presente administración no tuvo recursos para pagar la primer quincena de enero.Explicó que no había dado a conocer esta información hasta no haber revisado a detalle cada una de las carpetas que dejaron y que hasta el momento la pasada administración no ha podido solventar la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 y 2020, porque la 2021 apenas empezó a ser auditada.En días pasados, dijo, les llegó un oficio por parte del ORFIS pidiendo información de seis obras del año 2019, que al revisar la obra el auditor del ORFIS, junto con el excontralor municipal, Omar Torquemada Salcedo, y el director de Obra Pública de esta administración, José Luis García, con número de folio 20193520017, que fue lo relacionado con el cambio de 32 válvulas cuya inversión fue de 700 mil pesos, el ORFIS corroboró que no cambiaron una sola válvula, dijo Torres Camacho. Cabe mencionar que la obra que fue por adjudicación directa.Agregó que otra obra (introducción del sistema de agua potable de 2 kilómetros) la 20193520200, en Providencia, con un monto de 450 mil pesos, tampoco existió, la cual consistía en cambiar la tubería de PVC de dos pulgadas.El Alcalde no dudó que haya más anomalías en las obras del 2020 y 2021, que ya están siendo auditadas, donde ya se detectaron las primeras irregularidades como en el Plan de Desarrollo Urbano, por el cual pagaron más de 600 mil pesos y no aparece el documento; está otra obra de drenaje en la colonia Los Ángeles, con una inversión de 1.5 millones de pesos, obra que no está operando. La ollas y registros están enzolvados y la obra no funciona y hay malestar de los vecinos, comentó.Por el momento, en las obras del 2019, existe un daño patrimonial por arriba de los 3 millones de pesos.