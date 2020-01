Alcalde de Emiliano Zapata descarta que hubiera balacera en Rinconada

El presidente municipal de Emiliano Zapata, Jorge Alberto Mier Acolt, aseguró que la supuesta balacera ocurrida hace unos días en la localidad de Rinconada, fue sólo un "rumor" y no un enfrentamiento como se dio a conocer.



"Hasta donde a mí me informaron, no hubo balacera. Rinconada es una comunidad de paso, pues ahí confluyen muchísimas comunidades, Apazapan, Actopan, Puente Nacional, simplemente fue como una forma de rumorología que se aumentó", dijo.



En ese sentido, explicó que de manera diaria, se reúnen en una Mesa de Seguridad y no existió ningún reporte de balacera como se informó, sino un "movimiento extraño" pero no de preocupación.



Asimismo, afirmó que la congregación de Rinconada no es foco rojo en materia de inseguridad, ni que operen grupos delictivos.



"Es una zona de transferencia, hasta donde yo tengo el dato no operan ahí".



Respecto a que Emiliano Zapata está entre los 100 municipios con mayor número de feminicidios, el Alcalde señaló que esto se debe a que las mujeres son asesinadas en otros lugares y las dejan en alguna localidad de dicho municipio.



"Hemos trabajado muchísimo en esa parte, lo que pasa es que nosotros tenemos el problema de que sucede el problema en algún otro municipio y desafortunadamente aparecen en nuestro municipio, no es que haya sucedido en Emiliano Zapata, sino que a la persona la traen y la dejan ahí".



Ante dicha situación, explicó que están dando pláticas para trabajar con estrategias de la cero tolerancia de violencia contra las mujeres, con el fin de que se inicie otra perspectiva, empezando con las instituciones educativas.