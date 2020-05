Alcalde de Ixcatepec realiza reuniones y reparte apoyos durante contingencia

En los últimos días, el municipio de Ixcatepec ha sido una zona latente de riesgo por contagio de coronavirus, después de que autoridades de salud advirtieron sobre casos sospechosos y personas que fallecieron ante este tipo de padecimiento.



Sin embargo, recientemente el alcalde, David Guzmán, convocó a una reunión con más de 50 comerciantes a la que acudieron niños de la cabecera y en ambos eventos no se tomaron en cuenta medidas de distanciamiento y de higiene.



El presidente municipal, acompañado de más de 50 pequeños empresarios que hacen uso de la plaza pública para activar la economía de la ciudad, sostuvieron una reunión para tomar acuerdos relacionados al comercio ambulante.



Sin embargo, el edil sin tomar ninguna preocupación en el uso de artículos para la protección de la salud, tuvo un diálogo por varias horas en un espacio cerrado con sus conciudadanos.



Desde las redes sociales, se publicó un vídeo donde se observa a la mayoría sin cubrebocas, sin cuidar el distanciamiento y sin promover las medidas sanitarias impuestas por autoridades de salud.



En días anteriores, el funcionario con ayuda del DIF Municipal, en el marco del Día del Niño, realizó la entrega de juguetes a menores con alta marginación, visitando a las colonias para supuestamente ofrecer sonrisas entre los más pequeños.



Durante la actividad, la primera autoridad no promovió entre los mejores la sana distancia, tampoco utilizó una medida de higiene, poniendo en riesgo a cada infante que recibía un presente.



El presidente municipal de Ixcatepec, a través de filtros colocados en el acceso de la ciudad, ha provocado controversia con algunos conductores que no pueden transitar por su municipio, debido a un estricto control sanitario.