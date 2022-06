Alcalde de Ixtaczoquitlán defiende a policías tras supuesto abuso de migrantes

El alcalde de Ixtaczoquitlán, Nahum Álvarez Pellico, justificó que los policías municipales sólo pretendían ayudar a los centroamericanos que fueron retenidos el pasado 18 de mayo en la autopista, hechos por los cuales denunciaron presuntos abusos.Aquel día, los policías pararon el autobús de los migrantes en la entrada al municipio de Orizaba pero los efectivos no dejaron bajar a los migrantes a pesar de que el camión no tenía ventanas y el clima se había descompuesto.A bordo viajaban alrededor de 50 personas, entre ellos, adultos, jóvenes, niños y bebés de meses. Los centroamericanos aseguraron que incluso el chofer fue golpeado por los policías zoquitecos.Álvarez Pellico aclaró que tras esas acciones no hubo sanción alguna a estos elementos policiales."Creo que ahí hubo una interpretación mal de lo que sucedió, nosotros checamos el reporte que Policía Municipal nos proporcionó y bueno, se cuidó el protocolo de defensa de los derechos humanos".Incluso dijo que no se detuvo a estos migrantes, sino que se les ayudó, pues tenía fallas mecánicas el autobús donde viajaban y presumió que les dieron a los extranjeros agua embotellada, atención médica y primeros auxilios.Finalmente, el Alcalde apuntó que sus elementos policiales actuaron bien y que todos los dichos sobre violación a los derechos humanos de los migrantes no son verdad."Yo tengo otra información", dijo.