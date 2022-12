Alcalde de Las Vigas acusa a ediles y familiares de “desprestigiar” su administración

El alcalde de Las Vigas de Ramírez, José de Jesús Landa Hernández, acusó al Regidor Único, Lucio Domingo Landa, y a la Síndica Única, Bertha Margarita Espinoza Córdova, de “desprestigiar” a su administración aseverando que actúa supuestamente con opacidad en la asignación de los contratos y ejecución de las obras y que éstas no son prioritarias, que no hay un manejo transparente de los recursos públicos y también supuestos despidos injustificados de personal.Al responder al video que los ediles subieron a redes sociales, en el que exponen las presuntas irregularidades de su gestión, el munícipe exhibió fotografías en las que los integrantes del Cabildo han acudido a inspeccionar los proyectos, las estimaciones y contratos firmados por Espinoza Córdova y el acta de sesión en la que se aprueba el paquete de obras que se llevarían a cabo en 2022.“Se ha venido dando una campaña de desprestigio hacia esta administración desde que inició, por parte de los ediles y sus familiares y otras personas. Tenemos todas las evidencias de que no estamos actuando con opacidad como ellos lo mencionan con estos videos, los procesos de licitación de obras se están llevando a cabo como se deben llevar. La Síndica ha estado presente en el área de Obras Públicas cuando se han firmado algunos contratos”, precisó.Landa Hernández aseguró que no ha hecho ningún pago de los proyectos sin que haya una estimación y un contrato previo, reiterando que el compromiso al asumir el cargo era cubrir a la mayor cantidad de comunidades posibles.“En este momento estamos cubriendo ocho comunidades de las 28 que tenemos con obras de relevancia y que son prioritarias para cada uno de sus habitantes de las comunidades y la cabecera municipal porque tenemos muchas necesidades”, agregó.Cuestionó que pese a que se firmó un acuerdo en el Congreso del Estado en el que como ediles se comprometían a llevar a cabo sus atribuciones como lo marca la Ley, el Regidor y la síndica sigue sin querer contribuir a ello, por lo que los invitó a dejar de lado sus “beneficios personales”.“Eso nada nos traerá, tenemos que hacer un trabajo en conjunto para que nuestro municipio pueda salir adelante, mi invitación es al diálogo de una manera respetuosa, pacífica y cordial”, sostuvo el Alcalde vigueño.