Alcalde de Las Vigas no cerró la válvula de agua, dice el Alcalde de Coatepec

Sobre la reunión de Alcaldes de municipios aledaños A Xalapa, el munícipe de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera, desmintió que se debería al cierre de válvula de agua en Las Vigas;“Nadie de los Alcaldes ha cerrado nada, aquí es tema de la ciudadanía y es por ello que nos vamos a reunir, estamos en la tesitura de que vamos a platicar para poder darle solución a esta situación que se presentó y lo cual afecta mucho a la ciudadanía principalmente de Xalapa”, comentó.En otros temas como el comercio ambulante, señaló que están reordenando y “limpiando las calles” del comercio informal carente de permisos; “estamos reordenando por no perder la denominación de orienten de pueblo mágico y en cuento al tema de los residuos sólidos vamos trabajando, estamos bien y está totalmente regularizado el sistema”.Ante el adeudo de la cuenta pública y las observaciones recibidas por el ORFIS afirmó que esto les corresponde a las autoridades del ORFIS, pues dijo que ellos han dado las facilidades ante lo que han solicitado. Reconociendo que en Coatepec está por solventarse una cantidad de cerca de 3 millones de pesos, afirmando que seguramente se cumplirá.Acerca de la seguridad en Coatepec y sobre la opinión de ciudadanos sobre el incremento de robos y asaltos tras el cambio de la sede de comandancia de la policía municipal, el Alcalde señaló que están trabajando de manera coordinada la policía municipal tanto como estatal, así como una guardia; “estamos reforzando, tenemos un nuevo comandante en agósteles para fortalecer y sobre todo son buenos los cambios porque la rotación ayuda a que no tengan vinculación en entes que no nos conviene”.