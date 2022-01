Alcalde de Las Vigas recibió Ayuntamiento saqueado, con deudas y sin recursos

Con una deuda millonaria con los 32 trabajadores sindicalizados, vehículos en malas condiciones, sin equipos de cómputo, uso inadecuado de los recursos federales, falta de pago de impuestos, oficinas “saqueadas” y apenas mil 840 pesos en las Arcas Municipales, recibió el alcalde de Las Vigas de Ramírez, José de Jesús Landa Hernández, dicho Ayuntamiento.En conferencia de prensa, el Edil indicó que su antecesor, Lino Cruz Romero, deliberadamente dejó de pagar la segunda quincena de diciembre a los empleados, así como sus aguinaldos y el bono navideño, deuda que supera el millón 240 mil pesos.“No obstante, privilegió cubrir a acreedores de forma tendenciosa y negligente, observándose no sólo incompetencia, sino un abuso de autoridad”, expresó al añadir que tampoco siguió las indicaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), de cancelar los cheques que estuvieran en tránsito, para no reflejar un pasivo en la administración municipal.Landa Hernández acotó que la gestión priista que concluyó su periodo el pasado 31 de diciembre incurrió en desvíos de recursos federales en perjuicio de la Hacienda Pública al no haber enterado el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por un total de 219 mil 232 pesos más recargos.“Además fueron irresponsables al no haber pagado desde el año 2019 el Impuesto al 3 por ciento a la Nómina generando posibles créditos injustificados en perjuicio del Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez”, abundó.La nueva autoridad de ese municipio adicionó que el parque vehicular se encuentra en muy mal estado, por lo que mientras se hace la revisión de las condiciones de las unidades, no se utilizarán para evitar algún problema.“Nos dejaron prácticamente vehículos chatarras, nos referimos al área de Seguridad Pública, que son cuatro motos. No sirven, solamente están ahí los cascarones. Desgraciadamente no tenemos ese servicio, contamos con una patrulla que está funcionando y no en buenas condiciones y se está revisando otra que estaba descompuesta”, refirió.Además, mencionó que para el procedimiento de entrega-recepción no se generó algún inventario de los bienes del Ayuntamiento, violentando con ello los lineamientos establecidos por el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).“Las instalaciones no son funcionales, oficinas saqueadas, con mobiliario en deplorables condiciones, no aparecen algunas computadoras que en una acta de Cabildo aparecen que fueron dadas de baja (…) dejaron el equipo de cómputo obsoleto, poco servible y con virus cibernéticos, que es como un virus espejo para que ellos puedan estar visualizando lo que nosotros estamos realizando”, denunció.El Edil vigueño, emanado de Unidad Ciudadana (UC) y ahora integrado a MORENA, acotó que harán una revisión total de todo lo que le fue entregado, porque en el análisis preliminar detectaron que se usaron indebidamente recursos federales del Ramo 033 para pagar a proveedores, lo cual está prohibido expresamente por la Ley.“De forma dolosa realizaron una compulsa desorganizada y sin relación correcta de la información correspondiente de cada área, sin respetar los lineamientos indicados por el Congreso, a fin de evitar ser descubiertos de todas las tracaleras personales que tenía esta administración de Lino Cruz Romero”, puntualizó.Finalmente, expresó que seguirán integrando las observaciones de las irregularidades detectadas para en su momento presentar las denuncias correspondientes y se castigue a los responsables de ello.