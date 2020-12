Alcalde de Maltrata rinde informe y da homenaje al personal de Salud

Este martes 27 de diciembre del 2020, el presidente municipal de Maltrata, Gustavo Rosas Huerta, rindió su tercer informe de gobierno municipal.



El funcionario estuvo acompañado de su esposa, la maestra Leticia Valencia Barragán, así como el Cabildo.



Al evento asistió Concepción Araujo Rodríguez, síndica municipal; Viridiana Ceronio Barreda, regidora primero; Humberto Rosas Luna, regidor segundo; el secretario del ayuntamiento, Eduardo Rosas Serrano y en representación del Gobierno Estatal Jacobo Sandoval Hernández.



A través de la red social del H. Ayuntamiento de Maltrata, se informó a los maltratenses las estrategias y acciones realizadas en el tercer año de gestión.



El alcalde reconoció el esfuerzo realizado por el personal de Salud tanto de Maltrata, así como de todo el país, por los estragos que ha provocado el COVID-19; también pidió un minuto de silencio por todas personas que fallecieron por esta contingencia.



“Quiero agradecer al equipo de salud, el cual tuvieron y tiene un trabajo en esta gran contingencia, este año 2020 ha sido un año totalmente diferente a lo habitual, nos encontramos ante un adversidad que tocó la parte más sensible de un ser humano, como lo es la salud, derivando realmente de valorar lo que tenemos al lado, como son los abuelos padres, hijos y hermanos, desafortunadamente tomó por sorpresa, hubo pérdidas que lamentar, a lo cual hoy les quiero pedir un minuto de silencio para aquellas personas que hoy no están con nosotros, que han sido afectados los familiares de estas personas”.



El alcalde apuntó que la contingencia del Covid-19 los hizo fuertes y los ayudó a aplicar de forma adecuada estrategias para los habitantes del municipio de Maltrata, tanto de salud y de infraestructura.



“Tuvimos miedos, pero a su vez nos fortalecieron para poder sacar adelante, este obstáculo atípico, porque además de seguir trabajando en la obra pública, organizamos y ejecutamos una estrategia que pudiera arrojar el menor daño posible a nuestros maltratenses por el Covid-19, a pesar de esto seguimos avanzando en el cuidado y la integridad de nuestros ciudadanos y también en el desarrollo de la infraestructura”.



A inicios de la pandemia COVID-19 y ante la declaratoria de emergencia del Consejo Estatal de Salud, el alcalde destacó la estrategia de salud aplicada para el municipio de Maltrata, como fue



-La entrega de más de 7 mil cubrebocas en diferentes áreas del municipio.

-Sanitización de áreas de mayor afluencia como parques, iglesia, mercado central y negocios de la cabecera municipal.

- Sanitización autobuses de transporte público de las líneas AMO y CHYC, además de los taxistas locales.



- La instalación de un filtro sanitario en la entrada principal del municipio, el cual opera hasta la fecha.



Equipamiento y capacitamos al personal del Sistema de atención Médica de Urgencias en Maltrata, misma que sirvió para trasladar a pacientes con síntomas de COVID-19.



La adquisición de tanques de oxígeno para apoyo a las personas que requieren este equipo por síntomas del mismo COVID-19.



Traslados de personas a diferentes hospitales de la región para la atención especializada por el COVID-19.



- Clausura del acceso temporal de bares, cantinas, salones de eventos sociales y campos deportivos.



-Apoyo con medicamentos a personas que lo requerían, y en casos extremos a personas de bajos recursos ante la pérdida de un familiar.



La creación de un fondo para la adquisición de despensas y apoyar a personas vulnerables, de la tercera edad, a madres solteras, a tabiqueros y a los ciudadanos de nuestras comunidades. Logrando distribuir más de 2 mil despensas.



Antes esto el alcalde, puntualizó: “Ha sido una labor ardua que no dudamos en tomar acciones ante la pandemia misma que hemos logrado mitigar las afectaciones de los maltratenses”.



Para finalizar, Gustavo Rosas Huerta, alcalde de Maltrata, mencionó que la obra pública fue importante para reactivar la economía en el municipio, pues generaron empleos temporales para los pobladores y fueron en total 31 obras realizadas, tanto en la cabecera municipal, así como en sus comunidades.



“Ante esta pandemia, la economía se vio afectada en nuestra población, por lo que la obra pública generó empleos temporales, mismos que reflejan en el bienestar de familias maltratenses”, acotó el munícipe.



Fueron en total: 31 obras que fue en beneficios de miles de ciudadanos

• 6 electrificaciones, destacando las Comunidades de Cruxtitla y segunda etapa de Zacatonal

• 19 pavimentaciones

• 2 Drenajes sanitarios

• 2 Red de Agua Potable

• Además la rehabilitación del Mercado Municipal y la escalitas a la mesita, un área recreativa y deportiva con mira turística



Destacó la obra de la comunidad de Rueda de Ocote, que ya cuenta con Agua Potable, además de que localidades de Cruxtitla y Zacatonal ya cuentan con su primer servicio básico, siendo la electrificación.



Por último, el alcalde agradeció a todo su equipo de trabajo por desempeño realizado en este año.



DIF municipal también rindió cuentas



Por su parta, la profesora y directora del DIF municipal, Leticia Valencia Barragán, destacó el continuó servicio con las medidas necesarias de: medicina general, psicología, fisiatría, trabajo social, atención del adulto mayor, entre muchas más.



También agradeció al gobierno del federal y estatal por apoyo otorgado través de los proyectos productivos y desayunos fríos y calientes que llegaron en forma oportuna a nuestro municipio para beneficiar a la gente más vulnerable.

Y del cuidado y atención de los adultos mayores.



Para finalizar deseó un año nuevo de paz, armonía y felicidad en las familias y hogares. “Que vivamos unidos en familia y que prevalezca en el amor”, mencionó.