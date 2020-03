Alcalde de Mariano Escobedo teme desafuero ante deuda millonaria por laudos

Debido a la falta de recursos para cubrir los laudos de 27 exempleados del Ayuntamiento de Mariano Escobedo, el alcalde Baldomero Montiel Estévez podría ser desaforado.



Así lo señaló el propio Edil al explicar que en 2011, los extrabajadores promovieron una denuncia acusando despido injustificado.



Tras esto, un juez dictaminó que debía pagarles un laudo laboral por 24 millones de pesos, recursos que el Ayuntamiento no tiene.



Comentó que para las autoridades todo está dicho pero no se cuenta con esa cantidad pues tan sólo el presupuesto del año pasado fue por la misma cantidad pero debido a recortes federales, este año se quedaron con 22 millones de pesos.



Asimismo, explicó que en un afán de arreglar el problema, se ha sentado con los extrabajadores y su abogado, a quienes ha ofrecido reincorporarse al Ayuntamiento o bien darles 50 mil pesos a cada uno, lo cual han rechazado.



Montiel Estévez refirió que tenían sueldos altos, ya que hay secretarias que devengaban más de 12 mil pesos y cubrir los 24 millones implica parar totalmente el Ayuntamiento pues no habría un solo peso para nada.