Alcalde de Martínez de la Torre afirma que dejará finanzas sanas

A cuatro meses de concluir su mandato constitucional, José de la Torre Sánchez, alcalde de Martínez de la Torre, aseguró que dejará la administración municipal “funcionando y con finanzas sanas”, sin embargo, en sus dos primeras Cuentas Públicas (2018 y 2019) resultó con un presunto daño patrimonial por 22 millones 892 mil 782.95 pesos.



A través de una publicación en las cuentas de redes sociales del Ayuntamiento, se señala que la administración municipal se ha caracterizado por el manejo “razonable y transparente” de los recursos públicos.



No obstante, en la Cuenta Pública 2018, el Ayuntamiento de Martínez de la Torre fue observado con un presunto daño patrimonial por 700 mil pesos, que el Órgano de Fiscalización (ORFIS) investiga.



Mientras que en la Cuenta Pública 2019 fue señalado con un probable daño patrimonial por 22 millones 192 mil 782.95 pesos, de los cuales, 21 millones 112 mil 999.59 son por 2 observaciones financieras y un millón 79 mil 783.36 pesos corresponden a 3 observaciones a la obra pública.



Las observaciones financieras corresponden a recursos federales no ejercidos y que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE).



Y de las tres obras públicas observadas destaca la primera etapa de ampliación de red de energía eléctrica y alumbrado del camino a Catargo entre carretera estatal y calle sin nombre, de la localidad de Vega Redonda, con un presunto daño patrimonial de 866 mil 105.23 pesos.



La obra fue ejecutada de forma irregular y no se cuenta con el Acta de Entrega-Recepción a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); asimismo, no se tiene evidencia de la existencia de medidores en muretes de acuerdo con el reporte fotográfico, por lo que no es posible constatar y avalar el cumplimiento con las normas y la correcta operatividad de la obra.



Pese a ello, el Ayuntamiento destaca que cada adquisición que se hace es fiscalizable y se integra a un inventario.



“Es muy importante destacar que cada unidad para Limpia Pública, Protección Civil y Alumbrado Público es adquirida con recursos de los martinenses y seguirán al servicio de ellos”, se añadió en el mensaje.