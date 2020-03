De los 212 municipios de la entidad, sólo Medellín de Bravo se opuso al pago de la pensión universal de Adultos Mayores, denunció el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



Por lo anterior, acusó al alcalde Hipólito Deschamps Espino Barros de “conservador” y de “sacar raja política”.



Cabe destacar que el pasado 26 de marzo, el Ayuntamiento no permitió la entrega de los apoyos provenientes de la Federación a los adultos mayores en un espacio público, bajo el argumento de no propiciar aglomeraciones.



“Yo lamento mucho que los conservadores de toda la vida han estado en contra del pueblo, ahora en una etapa de contingencia quieren sacar raja política de la desgracia de la sociedad y sobre todo de los más vulnerables”, señaló Manuel Huerta.



Y es que refirió que, en la cabecera de Medellín, los adultos de la tercera edad no cuentan con la suficiencia de un sistema bancario, ni es viable ni probable el pago de los servicios deba realizarse casa por casa.



“Debe saber que no hay sistemas financieros en muchos municipios, tanto en Medellín como en otras comunidades que ni a cajero llegan y tal vez en la cabecera no hay la suficiencia para ser atendidos con sistema bancario”, dijo.



Por lo que recalcó que sólo en Medellín, el Gobierno Federal encontró oposición para dar las facilidades de pago, razón por la que se rentó un salón de eventos para cumplir con la obligación.



“Ojalá la experiencia de Medellín hiciera que el Alcalde fuera autocrítico y se pusiera a servirle al pueblo y no a la clase poderosa como ha acostumbrado siempre”, finalizó.